Seedorf exkluzív: A Real Madrid képes megnyerni a Bajnokok Ligáját

A blancók egykori játékosa az elvesztett klasszikusok után is hisz a Real sikerében.

Ma este a nyolcaddöntők visszavágóira kerül sor a BL-ben, pályára lép a Real Madrid is, akik az Ajaxot fogadják a Bernabeuban.

Ennek apropóján spanyol kollégánknak nyilatkozott Clarence Seedorf, aki egykoron mindkét csapatban játszott.

A holland kiválóság 4 BL-t nyert 3 különböző csapattal: az Ajax-szal, a Real Madriddal és az AC Milannal is.

Seedorf jelenleg a kameruni válogatottat dirigálja, de korábban közel volt ahhoz, hogy a blancók kispadjára ülhessen le, és erről az álmáról nem is tett le.

- Nagyon megtisztelő, hogy korábban gondolkoztak a személyemben, és egyszer szeretném is a Camp Nou-ban irányítani a csapatot. Nekem ez az egyik otthonom, amikor ide visszatérek, akkor mindig valami különös érzés kerít a hatalmába. Amit a Real az elmúlt öt évben az európai prondon produkált, az egyedülálló. Az idény nem úgy indult nekik, ahogyan azt sokan várták, de türelmesnek kell lenni a csapattal és Solarival is, minden támogatást meg kell adni neki.

Valaha te voltál a legfiatalabb, aki az Ajaxban bemutatkozott, és még csak 20 éves voltál, amikor a Realban is debütáltál. Mit tanácsolnál most például Viniciusnak?

- Az nem is kétséges, hogy a srác micsoda tehetség. De nem szabad kapkodnia és türelmetlennek lennie. Ilyen fiatalon nem szabad nyomást helyezni rá. Sokkal fontosabb, hogy biztonságban érezze magát és magabiztos legyen.

Szerencséje, hogy Ronaldo távozott, a többiek pedig nem tudták még Cristianót pótolni, ezáltal megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítson. Nekem nagyon tetszik az, amit a pályán mutat, habár követ el persze hibákat, de hát még csak 18 éves. Valakiből akkor válik sztár vagy nagy játékos, ha 5-6 idényen keresztül jól teljesít. Ő még nagyon az út elején van, de ha megőrzi ezt a lelkesedést és ugyanilyen jó marad a hozzáállása, akkor fantasztikus karrierje lehet.



Itt van Vinicius vagy Reguilón, a fiatalok, aztán Bale, Marcelo vagy Isco, akiknek a helyzete mostanában igencsak kérdéses, illetve távozott a nyáron Ronaldo. Mire lehet képes ez az átalakuló Real?

- Én mindig annak a híve voltam, hogy akkor lehet jó egy csapat, ha egészséges arányban találhatók egy keretben fiatalabb és idősebb játékosok. A rutinosabbaktól rengeteget lehet tanulni, és elsajátítani azt is, hogy mit jelent a Real Madrid-érzés. Egyáltalán nem mondható, hogy kudarcos lenne a mostani idény: a csapat a 3. helyen áll a bajnokságban, egyelőre továbbjutásra áll a Bajnokok Ligájában, és a kupában az elődöntőben a Barcelonától kapott ki. Ez nem szégyen, ez benne van a fociban.

Amikor azt mondták Madridban, hogy zsinórban harmadszor is meg akarják nyerni a BL-t, akkor sokan mosolyogtak, hogy ez nem lehetséges. Aztán, tessék... És most mi lehetne zsinórban a 4. trófea megszerzésének akadálya? A Real Madrid képes arra, hogy idén is feljusson Európa tetejére!

