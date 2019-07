Sebők: A magyar csapatok nemzetközi eredményei már nem a véletlen műve

A korábbi labdarúgó szerint komoly fejlődés tapasztalható mind a válogatott, mind a hazai klubcsapatok háza táján.

A és az Európa-liga első selejtező-körében mind a négy magyar együttes továbbjutott, és a második kör első felvonása után is jó esélyünk van arra, hogy több magyar csapat is tovább meneteljen.

A korábbi 52-szeres magyar válogatott védőt, Sebők Vilmost arról kérdeztük, hogy miként értékeli a Fradi, a Fehérvár, a Loki és a eddigi szereplését, de emellett elmondta véleményét a hamarosan kezdődő magyar pontvadászatról is.

- Elnézve a négy csapat által mutatott játékot és az eredményeket, azt kell mondjam, hogy ez már nem a véletlen műve, ugyanis eljutott a magyar klubfutball egy olyan szintre, ahol már mi léphetünk esélyesként pályára olyan csapatok ellen, amelyek korábban sok nehézséget okoztak.

A múlt évben a Vidi menetelése, most pedig az, hogy mind a négy csapatunk áll a kupasorozatokban, azt jelzi nekem, hogy kezd beérni annak a munkának az eredménye, amely a hazai labdarúgásban az utóbbi időben folyik, és amelyhez párosul mindaz az anyagi forrás, amely az elmúlt években a labdarúgásba áramlott.

Az is szembetűnő, hogy a hazai játékosok nagyon jól meg vannak fizetve, magasabb a fizetésük, mint sok környékbeli ország labdarúgóinak, ez pedig magával hozza azt is, hogy egyre több minőségi külföldi focistát is meg tudnak szerezni a magyar klubok. Nyilván lehet fanyalogni még így is a nagy összegek miatt, azonban csak így tudunk versnyképesek lenni az elképesztően erős európai mezőnyben.

Emellett pedig az infrastruktúrális fejlesztések, a stadionépítések is elősegítik a színvonal emelkedését. Manapság már el is várhatjuk a magyar csapatoktól, hogy ne essenek ki az első körben, de ez a veszély most nem is fenyegetett minket.

Egy csapatunk azonban szinte biztosan búcsúzik, hiszen a Loki 3-0-ra kikapott tegnap a Torinótól.

- Nem mondhatjuk, hogy szerencsés volt a debreceniek sorsolása, hiszen egy olasz élcsapatot kaptak. De nem hiszem, hogy szégyenkezniük kellene, hiszen magabiztosan búcsúztatták az első körben albán ellenfelüket, ezzel a kerettel pedig körülbelül erre képesek.

Herczeg András keze alatt előre léptek a hajdúságiak, de nagyjából ez a maximum, amelyet egy Torino szintű csapat ellen kihozhattak magukból.

És a Fradi hogyan tetszik neked?

- Azt hiszem sokat elmond a zöld-fehérek erejéről, hogy a bolgár bajnokot kettős győzelemmel búcsúztatták, és a máltai ellenfelük sem okozhat gondot nekik a visszavágón. Thomas Doll időszakában az eredményektől függetlenül nem éreztem a szakmai fejlődést, ehhez képest Sergei Rebrov változást hozott a csapat életébe, sok meglepő lépése is volt, jól is igazoltak, és szisztematikus munkával egy nagyon stabil csapatot rakott össze.

Minden bizonnyal a horvát Dinamo Zagreb lesz az ellenfelük a következő körben, akik pár éve még magasabb színvonalat képviseltek, de most véleményem szerint 50-50% az esélye mindkét csapatnak.

Térjünk rá a fehérváriakra is.

- Nekem nem meggyőző a szereplésük, és már a múlt évi hazai pontvadászatban is azt éreztem, hogy nem képesek ráerőltetni az akaratukat az ellenfeleikre, pedig a fehérváriaknál is rengeteg igazolás történt, de valahogy a szakmai előrelépés nem érzékelhető.

A Zeta elleni visszavágón és a Vaduz elleni odavágón is nyögvenyelősen értek el 0-0-t és nyertek 1-0-ra, és ha továbblépnek, ez elég kevés lesz a Frankfurt vagy a Tallin ellen.

És végül a Budapest Honvédtól mit vársz?

- Habár egy nem túl szemet gyönyörködtető meccset játszottak a román Craiova ellen, nem kaptak gólt, azaz egy idegenbeli találat nagyon sokat érhet. Azt viszont nem igazán értem a kispestiekkel kapcsolatban, hogy mi az új tulajdonosok koncepciója.

Én azt vártam, hogy a Fradi és a Fehérvár mellett a Honvéd megpróbálja felvenni a versenyt ezzel a két csapattal az igazolásokat illetően, azonban a nyár közepén még nem láttunk olyan transzfereket, amelyek az esetleges nagyszabású terveket igazolnák. Szerintem érdemes lenne belenyúlni mélyebben a zsebbe, hogy az EL-csoportkört elérjék a kispestiek, hiszen ott már nagyon komoly pénzekről van szó.

És mit vársz a jövő héten induló -től?

- A Fradi magasan kiemelkedik most a mezőnyből, nem hiszem, hogy sok minden veszélyezteti majd az újabb elsőségüket. A nagyon sok pénzt költött igazolásokra, emiatt őket nem várom a kieső csapatok közé, azonban a Paksot kicsit féltem Csertői távozása miatt, de majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek Szivics mesterrel.

A két feljutó erejét nagyon nehéz meghatározni, hiszen nagy a szakadék az NB I és a másodosztály közt. A Kaposvár elsősorban a Waltner Robi barátom által képviselt mentalitásban és a létrehozott csapategységben bízhat, de mindenképpen nekik is és egykori csapatomnak, a Zalaegerszegnek is igazolásokkal kell erősíteniük, a Zetének pedig a fantasztikus közönsége is sok erőt adhat az NB I-ben.

Végül pedig mondd el a véleményedet a magyar válogatottról: mik az esélyeink az őszi meccsek előtt?

- Nem lehet elvitatni, hogy a nemzeti tizenegy fejlődik, ebben nagy érdeme van Marco Rossinak. Az olasz mester reálisan felmérte - ahogy a Honvédnál is -, hogy mire lehet képes a magyar keret, megtalálta mindenkinek a pozícióját a pályán, és ebből egyelőre kihozza a maximumot.

Tetszik nekem az, hogy a szervezettség és a taktikai fegyelmeztettségen túl a csapatban bevetett több fiatal kreatív focistát, és mer kockáztatni, például Szoboszlai Dominik szerepeltetésével, hiszen még egy nagyon fiatal játékosról van szó az ő személyében.

Ha itthon megverjük a szlovákokat, illetve az azerieket, amely kötelező, akkor reális esélyünk lesz az Eb-kijutásra, és nem kell megijednünk senkitől egy esetleges pótselejtezőn sem.

A cikk lejjebb folytatódik

Azonban nem szabad elmenni amellett, hogy az itthoni kiváló anyagi lehetőségek miatt is egyre kevesebb magyar fiatal kerül komoly bajnokságba, pedig mindenkinek elsődleges célja kell legyen, hogy komoly európai klubnál mérettesse meg magát, hiszen szerintem ez a fejlődés kulcsa.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!