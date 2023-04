Schäfer Andrást még most is kirázza a hideg

Örökké emlékezetes marad a a válogatott játékosnak a szombati visszatérés.

Schäfer András számára örökké emlékezetes marad a német labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának szombati játéknapja, mivel akkor lépett ismét pályára a tabellán harmadik Union Berlinben.

A 24 éves középpályás hosszabb sérülést követően januárban tért vissza, majd ismét megsérült, aztán a Bayer Leverkusen elleni 0-0 során a 69. percben cserélték be.

„Örökre emlékezetes marad ez a meccs, mert nehéz időszakon vagyok túl” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának.

„Januárban csak két meccsen tudtam szerepelni, úgyhogy így egyben ez nagyon hosszú volt a három műtéttel és a mankózással. Még nem vagyok topformában, de a neheze megvolt, és jó úton járok. A klub maximálisan támogatott mindenben, és a szurkolók is elképesztőek voltak, az egész stadion tapsolt, hihetetlen volt, hogy ennyire szeretnek, most is kiráz a hideg – fejtette ki a labdarúgó az MTI szemléje szerint.

A hátralévő négy” Bundesliga-fordulóról elmondta, nincs teher a csapatán, örülnek, hogy előkelő helyen állnak, és a hajrában minden mérkőzést meg akarnak nyerni.

Ami a válogatottat illeti, Schäfer András közölte, Marco Rossival sokat beszélt az elmúlt időszakban, a kapitány szinte minden hétvégén írt neki, és kérdezte tréfásan, hogy mikor tér vissza a „nyaralásból”, emellett jó tanácsokkal látta el. Rendszeresen kommunikált a válogatott csapattársakkal is.

„A júniusi két Eb-selejtezőn remélem, hogy ott leszek, a magam részéről mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – fűzte hozzá.

