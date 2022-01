Schäfer a Galatasarayról: "megfontolom, ha jó ajánlatot kapok"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Terjedelmes interjút készített a szlovák sport.sk a Dunaszerdahely magyar válogatott középpályásával, Schäfer Andrással, amely során szóba került a 22 esztendős játékos elmúlt éve, a magyar Aranylabda-díj és a Galatasarayról szóló pletykák is.

„Nagy megtiszteltetés ez számomra. Büszke vagyok arra, amit elértem, és arra, hogy az emberek így értékelték a teljesítményemet. Nagyon hálás vagyok az elmúlt évért a családomnak, az edzőimnek és a csapattársaimnak. Remek időszak volt ez számomra, és hiszem, hogy ez egyben nagy motiváció is lesz a jövőm szempontjából. Olyan pillanatokat éltem át, amelyekre mindig is emlékezni fogok, és amelyek örökké bennem maradnak" - mondta Schäfer, akitől megkérdezték, szerinte min múlt, hogy megelőzte például Szoboszlai Dominikot is a magyar Aranylabda-szavazáson.

„Nehéz ezt megmondani. Talán kisebb nyomás nehezedett rám, mint másokon. Habár jó a szlovák bajnokság, de azért nincsen a német Bundesliga vagy a török ​​Süper Lig szintjén. Szerintem a válogatottbeli teljesítményem volt meghatározó. Tavaly három gólt lőttem, abból egyet Németország ellen az Európa-bajnokságon. Nem számít, miért engem választottak. Az a fontos, hogy megnyertem, aminek nagyon örülök, de akkor sem haragudnék, ha Szalai Attila vagy Szoboszlai megelőzött volna. Nagyszerű futballisták és emberek" - méltatta válogatottbeli csapattársait a DAC futballistája, aki 6,59-es átlaggal az ősz legjobb DAC játékosa lett a szlovák Sport szerint.

„Klubszinten nem lehetek boldog. A negyedik helyen állunk a tabellán, egyértelmű, hogy lehetnénk előrébb. Másrészt, amikor visszanéztem néhány meccset, láttam, hogy két-három alkalommal nem játszottam jól, ezért mérges is vagyok magamra. Szerencsére jön a szezon második része, és van lehetősége bizonyítani mindenkinek, így nekem is, hogy sokkal jobban tudunk játszani" - vélekedett önkritikusan Schäfer.

És hogy marad-e Dunaszerdahelyen?

„Télen nagyon gyorsan törtéhet bármi. Reggel bemész az edzőközpontba, aztán az ügynököd felhív, hogy délután szállj fel egy repülőre. Már nincs sok idő az átigazolási időszak végéig, meglátjuk, mi lesz. Az biztos, hogy boldog vagyok itt, de mindenképpen megfontolom, ha jó ajánlatot kapok, viszont vigyázni fogok, nehogy rossz döntést hozzak" - mondta a középpályás, akinél a török Galatasaray érdeklődésére is rákérdeztek.

"Azt mondtam az ügynökömnek, hogy csak konkrét ajánlatokat osszon meg velem. Még nem mondott nekem semmit a Galatasarayról. Ez egy nagy klub, nem hazudok, eljutottak hozzám a pletykák, de csak akkor veszem komolyan, ha felhívják az ügynökömet egy konkrét ajánlattal" - zárta rövidre Schäfer, aki azt is hozzátette, ha távozik, mindenképpen olyan klubhoz menne, ahol rendszeresen játszhat, hogy továbbra is számításba vegyék a válogatottnál.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Ferencváros Derbin a hazai győzelem 4.80, a döntetlen 3.90, míg a vendégsiker 1.65-szörös pénzt fizet. (x)