Saviola exkluzív: Messi nem csak a jelen, hanem minden idők legjobb játékosa

Honfitársát méltatta az egykori kiváló támadó.

A Goal-nak adott exkluzív interjút Javier Saviola, az argentin válogatott, a Barcelona, a Real Madrid és a Sevilla korábbi kiválósága.

A villámgyors csatár kitért Leo Messi-re, hazája válogatottjának szereplésére és a Barcelona - Real Madrid párosra is.

Először a katalánok zsenijéről és az argentin válogatottról beszélt a "Nyúl".

- Annak ellenére, hogy világbajnoki döntőt vesztett el, illetve három Copa America-fináléban is csak második lett, nálam nemcsak a jelen, hanem minden idők legjobb játékosa Leo Messi. Persze mindenki azt várja el, hogy minél nagyobb sikereket érjen el ő is és a nemzeti csapat egyaránt, de más játszania Messinek a Barcában és más a válogatottban. Tudom jól, hiszen én is ugyanebben a helyzetben voltam anno játékosként. Az alapvető különbség, hogy a Barcánál minden nap együtt készül a keret, a válogatottnál azonban csak időszakonként van összetartás.

Voltam Messi csapattársa, tudom, hogy milyen fontos neki az argentin csapat, és nagyon bántja, ha a szurkolók azt vetik a szemére, hogy nem teszi eléggé oda magát, és nem azt produkálja a nemzeti tizenegyben, mint a Barcelonában.

Saviolát megkérdezték kollégáink arról is, hogy kit tart nagyobb játékosnak: Maradonát vagy Messit?

- Nehéz erre válaszolni, hiszen más-más korban focizott, illetve focizik a két labdarúgó. Argentinként Maradona óriási példakép volt számomra, és mindkettejükkel kapcsolatban csak a büszkeség az, amit érzek. Koruk legjobbjai mindketten, nem hiszem, hogy össze kellene vagy lehetne hasonlítani őket.

Végül Saviola kitért a Barcelonára is, valamint az ősi ellenségre, a Real Madridra is, ahol ugyancsak megfordult a támadó.

- Amikor a katalánokhoz érkeztem, nem voltam könnyű helyzetben, hiszen mint mindig, akkor is a minimális elvárás a bajnoki cím megnyerése volt. Az első idényemben 17 bajnoki gólig jutottam, kiváló kezdés volt, azonban ezt követően érkezett a kispadra Frank Rijkaard, akinél nem feltétlenül én voltam a favorit. Váltanom kellett (előbb a Monacóban, majd a Sevillában kötött ki Saviola - a szerk.), és végül a Real Madridot választottam 2007-ben.

Mindkét klub hihetetlen történelemmel és erdményekkel rendelkezik, de nem tudnám eldönteni, hogy melyik közülük a legjobb. Ahogy Maradonát és Messit, úgy a Barcát és a Real-t sem lehet összehasonlítani. Ami azonban biztos: ez a két klub a világ két legjobb egyesülete.

