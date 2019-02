Sarri: Félreértés történt, Kepának igaza volt

A Ligakupa döntőjében a Manchester City 0-0-s rendes játékidő és hosszabbítás után büntetőkkel győzte le a Chelsea-t, de ez a mérkőzés alighanem Kepa Arrizabalaga és Maurizio Sarri összezzörenéséről marad emlékezetes.

A Chelsea kapusát a hosszabbítás során kétszer is ápolni kellett, végül Sarri úgy döntött, hogy a büntetőpárbaj előtt pályára küldi Willy Caballerót, a második számú kapust.

Kepa heves kézmozdulatokkal jelezte, hogy nem akar lejönni a pályáról, miközben Sarri szinte már őrjöngött, amiért a játékosa nem hajtja végre amit kér tőle. A Chelsea mestere egyszer már az öltöző felé is elindult, de végül a kispad mellől nézte végig, ahogy a csapata Kepával a kapuban elveszíti a tizenegyespárbajt.

A meccs után természetesen Sarrit egyből az incidensről kérdezték, és az olasz szakember szerint csupán félreértés történt:

- Nem szeretnék erről beszélni, egy nagy félreértés történt. Úgy tudtam, hogy görcsöt kapott, és nem akartam, hogy ilyen állapotban vágjon neki a tizenegyeseknek, ezért be akartam cserélni Caballerót. Kepa tudatni akarta velem, hogy megfelelő állapotban van. Igaza volt, de helytelenül viselkedett. Csak akkor tudtam meg mi a helyzet, amikor az orvosok visszaértek a kispadhoz. Ettől függetlenül el kell majd vele beszélgetnem, mert az ilyen helyzetek bajba sodorhatnak minket, különösen a médiában - mondta a Chelsea edzője.

Az incidenst itt nézhetitek meg teljes egészében:

