Sanchoért 75 millió fontot fizethet a Manchester United

A Vörös Ördögök intenzív tárgyalásokat folytatnak a Borussia Dortmunddal Jadon Sancho átigazolásáról. A Manchester United korábban már tett egy ajánlatot a szélsőért, azonban a németek a 67 millió fontot próbálozást visszautasították. Az angolok most emeltek a téten, és 75 millió fontot fizetnének Sanchoért – értesült róla a Sky Sports. Ez az összeg ugyan nem egyezik a Dortmund által kért 80 millió fonttal, azonban a németek fontolóra vették az ajánlatot. A játékos szerződése 2023 nyarán jár le a Borussiánál, és sajtó információk szerint a szélső már megegyezett a manchesteriekkel, csak a két csapatnak kell dűlőre jutnia egymással.

Sancho nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban:

„Ha jól játszol természetes, hogy beindulnak a pletykák veled kapcsolatban. De most csak a játékra koncentrálok, az Európa-bajnokságra, és hogy jól teljesítsek. Csak a következő mérkőzés számít, semmi más."

Több Manchester United játékos is van az angol keretben, Marcus Rashford, Dean Henderson, Luke Shaw és Harry Maguire is Sanchoval együtt vesz részt a kontinensviadalon. A szélső beszélt arról, milyen a kapcsolata a manchesteri különítménnyel:

„Sokat kérdezgetnek a jövőmről, és a Unitedról. Nekik is azt mondtam, amit nektek is, most a foci, és az Európa-bajnokság az első."