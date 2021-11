Sallói: "Szoboszlait az apja majdnem megkínozta, hogy a legjobb legyen"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Sallói Dániel a lőtt gólok mellett is számos statisztikai mutatóban előkelő helyen áll az MLS-ben, ha a büntetőket nem számítjuk, ő vezetné az Észak-amerikai Profi Liga góllövőlistáját.

A lenyűgöző számok ellenére még mindig sokan alulértékelik a Sporting KC támadóját, mielőtt hétfőn kihirdették volna az MVP-jelölteket, Sallói a fogadóirodáknál csak a 11. favorit volt a cím elnyerésére, mégis bekerült a legjobb ötbe.

„Kicsit dühös voltam, mert sok játékosnál jobb voltam, de összességében nem igazán érdekel, mert csak az a fontos, hogy megnyerjük a rájátszást a Sporting KC-vel" - nyilatkozta a magyar válogatott támadó a theanalyst.com-nak, amely terjedelmes összeállítást készített a 25 esztendős játékossal.

A Sporting KC 2013-ban nyerte meg legutóbb a bajnoki címet – Sallói egyébként ezt követően csatlakozott a klub akadémiájához –, és azóta csak egyszer jutottak el az elődöntőig.

„100%-ig készen állunk, hogy győzzünk. Úgy gondolom, hogy ebben a szezonban a legjobb három-négy csapatban vagyunk a bajnokságban. Négy meccset kell megnyernünk, hogy bajnokok legyünk" - mondta Sallói, aki 2018-ban 16 gólt szerzett a Sportingban, ekkor úgy tűnt, hogy 2019-ben végleg berobbanhat, ám 34 meccsen mindössze egy gólt lőtt, tavaly pedig csak kilenc meccs jutott neki, lőtt gól nélkül. Télen arról pletykáltak, hogy a Kansasban töltött ideje lejárt, és távozhat a csapattól.

„Nem akartam elhagyni a klubot, de elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy ez nem megy nekem, talán ki kellene próbálnom valami újat. Új játékrendszert, új csapattársakat, új edzőt. Ez járt a fejemben, mert 24 éves voltam, és próbáltam megmenteni a karrieremet. Néha előfordulnak hullámvölgyek egy játékos pályafutásában. Vannak, akik egy hét alatt túljutnak ezen, nekem ez egy teljes év kellett. Mivel 2019-ben nem teljesítettem jól, nem sok lehetőséget kaptam 2020-ban. Idén szerencsém is volt, mert szűkösebb a keretünk, és az edző adott még egy esélyt, hogy bizonyítsak. Ha gólokat lősz, az a legjobb gyógyszer, átsegít minden problémádon. Lehet, hogy nagyon rossz meccsed van 90 percig, aztán győztes gólt rúgsz és mindenki azt mondja, milyen szenzációs vagy" - emlékezett vissza Sallói, aki ősszel bemutatkozhatott Marco Rossi válogatottjában is.

„Úgy érzem, hogy az MLS egy jó bajnokság, de Anglia ellen nagyon érezhető volt a különbség. Alig van helyed, tökéletes érintésekre van szükséged, és ha hibázol, azonnal elveszíted a labdát. Elgondolkodtatott, ha minden héten ezen a szinten játszom, a karrierem óriásit változna. Megdöbbentő volt számomra, úgy éreztem magam, mint egy kisgyerek, aki ismét debütál az Újpest színeiben" - mesélte a támadó, hozzátéve, mostanában sokat figyeli és elemzi Riyad Mahrez játékát, hogy fejlődjön.

„Gyerekként nem voltam elég erős. Nézzük például Szoboszlai Dominikot, aki sikeresen túlélte az apját. Rosszul hangzik, de az apja majdnem megkínozta, hogy a legjobb legyen. Ezért lett ilyen elképesztő, megvan minden erénye, mert az apja nem engedte enni, amíg el nem sajátította ezeket. Apám is megpróbálta ugyanezt, de én elkezdtem sírni, nem értettem, miért akarja ezt velem csinálni. Aztán apám megenyhült, és mostmár büszke arra, hogy Amerikába jöttem és megcsináltam a karrierem. Visszatekintve azt kívánom, bárcsak én is ugyanazt csináltam volna, mint Dominik" - emlékezett vissza Sallói, aki a jövőbe is tekintett.

„Szeretném kipróbálni magam Európában. Szeretem a bajnokságot, és szeretem Amerikát, ez a második otthonom, de el kell kezdenem tervezni a jövőmet. 25 éves vagyok, van még időm, de utálnám magam, ha a karrierem során nem próbálnám kihozni a legtöbbet a tehetségemből" - zárta a 25 esztendős játékos.

