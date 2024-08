Sallói István: Miért igazolna el a magyar játékos, ha annyit tud keresni, mint Hollandiában?

„Van a magyar labdarúgásban annyi pénz, mint egy osztrák vagy egy holland kisebb csapatban.”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Jelenleg a ZTE sportigazgatójaként dolgozik, de megfordult már Siófokon, Újpesten, Diósgyőrben és Székesfehérváron is. Játékosként szerepelt a válogatottban, a Videotonban, a Győrben, a Bp. Honvédban és az izraeli Beitar Jeruzsálemben is. Mindig elmondja a véleményét mindenről. Sallói István ezúttal is határozottan fogalmazott a játékosokról, a bajnoki rendszerről, a halasztásokról és sok minden másról.

Sallói István, a Zalaegerszeg sportigazgatója nem szokta titkolni a véleményét. Az egykori labdarúgó az m4.sport.hu-nak adott interjújában nem leplezte azt sem, hogy az NB I-es bajnoki rendszert nem kedveli.

„Abszolút ellene vagyok. Többször hangoztatom, hogy meg kell határozni mi a labdarúgás fő célja és ehhez kell rendelni az eszközöket. A legfontosabb, hogy nagyon jó legyen a válogatott, ez attól lehet jó, hogy van 10-15 olyan játékosunk, akik topligákban szerepelnek. Van a Szoboszlai út, amikor fiatalon valaki kimegy külföldre. A másik pedig Sallai Roland útja, akinek 16-17 évesen betett a Puskás. A mostani rendszerben nem tudunk fiatal játékosokat szerepeltetni. A három forduló nem igazságos, a négy nem fér bele, mert sok meccs lenne. Gondolkodnak, alsó- és felsőházon, de a tizenhat csapatos rendszer az, amihez mindenki hozzászokott és sokkal jobban lefedi az országot és be lehet vonni az egész országot. Délen nincs NB I-es foci, Nyugaton pedig már csak mi állunk.”

A beszélgetésben szó esett a mostanában (is) aktuális halasztásokról is. A témával kapcsolatban Sallói István azt mondta, hogy „Komoly bajnokságban nincs ilyen.”

A ZTE sportigazgatója elmondta azt is, hogy sok magyar labdarúgó nem megy el egy osztrák csapathoz, ráadásul a pénz áll a háttérben.

„Anyagilag nagyjából ugyanaz, nem éri meg. A klubok olyan pénzeket kérnek a játékosokért, hogy nem biztos, hogy azt kifizetik. Akkor tudnánk több fiatalt játszatni, ha ezek nem lennének itt. Van a magyar labdarúgásban annyi pénz, mint egy osztrák vagy egy holland kisebb csapatban.”

A beszélgetésből az is kiderül, hogy miért ragaszkodott a ZTE a kezelhetetlen labdarúgó hírében álló Yohan Croizet megszerzéséhez: „Néha be kell vállalnunk olyan futballistákat is, akik nehéz esetek.”