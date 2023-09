Sallói István: csak semmi pánik!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A ZTE FC sportigazgatója, Sallói István nem érti, miért alakult ki pánikhangulat a csapat körül, amely egy győzelemmel és öt vereséggel kezdte a magyar élvonal 2023/24-es kiírását, ezzel jelenleg a tizenkét csapatos bajnokság utolsó előtti, tehát kieső helyén áll.

Sallói István az M4 Sportnak adott interjúban arra emlékeztetett, hogy a kilenc évvel ezelőtti tulajdonosváltáskor mélyről, a megszűnés széléről indult a klub, azóta folyamatosan fejlődik, aminek a tavaszi Magyar Kupa-győzelem a csúcspontja. A 2023/24-es szezonban az 1-6. helyek valamelyikének megszerzése a cél.

A sportigazgató arról is beszélt, hogy hat meghatározó játékos távozott a nyáron, ebből Demjén Patrik (MTK) és Ikoba (Académico Viseu) eladása volt tervezett. Mocsi Attilát (Rizespor) nem most tervezték eladni, de egy olyan ajánlat futott be érte, amit nem tudtak visszautasítani. Tajti Mátyás (Újpest) családi okokra hivatkozva kérte távozását, Gergényi Bence (Fehérvár) szintén tovább szeretett volna lépni.

„Nyilván a legjobbakat viszik el” – hangsúlyozta Sallói István, aki nem érti, miért okozott pánikhangulatot, hogy a legjobb játékosaikat szerződtették, hiszen egy transzferklubnál így működik, a Salzburgnál, a Leipzignél és az Ajaxnál is. Kiemelte, hogy a ZTE egy transzferklub és ezt egyértelműen kommunikálják is, például szlogenjükkel: A jövő klubja. Jellemzően fiatal játékosokat építenek be és fel, majd értékesítik a játékjogukat.

Annak kapcsán, hogy tavasszal alig nyertek meccset, alig rúgtak gólt, úgy fogalmazott:

„Látni kellett, hogy a csapatnak szüksége van érettebb, rutinosabb labdarúgókra, őket meg is találtuk”.

Nehézséget okoz ugyanakkor, hogy a szezon közben érkeznek új játékosok és így kell új csapatot építeni.

Az előző szezonban a legnagyobb problémát az okozta, hogy nem volt vezér a csapatban, de Sallói szerint globális probléma a labdarúgásban, hogy hiányoznak az erős, meghatározó karakterek.

„Sokkal több az Insta-sztár és a külsőségekben megnyilvánuló sztárallűr” – mutatott rá.

A zalaiak sportigazgatója beszélt az új szerzeményekről is. Mint mondta, Yohan Croizet a térdsérülés miatt kockázatos vállalás, de azt várják tőle, hogy a csapat vezére legyen a fiatal öltözőben. A horvátokkal – Spoljaric, Mance – szemben is ugyanez az elvárás.

Szóba került a csapat eddigi szereplése is: a Zalaegerszeg egy győzelemmel és öt vereséggel kezdte a magyar élvonal 2023/24-es kiírását, ezzel jelenleg a tizenkét csapatos bajnokság utolsó előtti, tehát kieső helyén áll.

Sallói István úgy látja, hogy a mutatott játék alapján 6 forduló után 3-4 ponttal kevesebbjük van, mint amennyit érdemeltek volna. Egyedül az MTK ellen volt vállalhatatlan a játékuk, a sors iróniája, hogy egyedül azt a meccset nyerték meg. A játék rendben van, de nincs szerencséjük: az ő hibáikat mindig megbünteti az ellenfél, nekik nem sikerül ugyanez.

A sportigazgató kiemelte, hogy legalább 17 ponttal szeretnének fordulni a szezon tavaszi felére, ehhez 11 mérkőzésen 4 győzelemre és 2 döntetlenre van szükségük ősszel. Megismételte, hogy a cél az első hat hely valamelyike.

Az interjúban elhangzott, hogy a ZTE éves költségvetése 1,5 milliárd forint körül van. 325 millió forint normatív támogatást kapnak, minden mást elő kell teremteni, például pénzdíjak, fiatalszabály, helyezéspénz, UEFA-pénzek, játékoseladás, szponzor, illetve a tulajdonosi befektetések által. Azért védett korábban Demjén Patrik és azért véd most Senkó Zsombor, mert szükségük van a fiatalszabály által lehetővé tett bevételi forrásokra.

Sallói István végezetül arra kérte a zalaegerszegi szurkolókat, hogy bízzanak a csapatban.