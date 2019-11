Sallói: Bebizonyítottuk, hogy szükség van a Zetére az NB I-ben

A sportigazgató optimista az eddig látottakat illetően.

A bajnokság harmadának elteltével a Zalaegerszeg a klub sportigazgatójával készített interjút.

Sallói István ennek keretében értékelte a kék-fehérek eddigi szereplését, akik bár pillanatnyilag a kiesést jelentő 11. helyen állnak, de több csapat dolgát is alaposan megnehezítették és egy-két sikerrl hirtelen a középmezőnyben is találhatják magukat.

- A bajnokság előtt három konkrét célkitűzést fogalmaztunk meg. A hazai átlagnézőszámokat tekintve szeretnénk a után a másodikak lenni, ez a friss statisztikák szerint az első körben sikerült, és ezt szeretnénk a jövőben is megtartani. Megfogalmaztuk, hogy a Magyar Kupában szeretnénk tavasszal is állva maradni és komoly célokért küzdeni, eddigi két kupameccsünket megnyertük, és a Szarvas ellen jó esélyünk van arra, hogy bejussunk a legjobb 16 közé. A harmadik célunk az, hogy a bajnokságban a TOP10-ben végezzünk, ehhez jelenleg egy hajszálnyi hiányzik, hiszen mindössze kevesebb győztes meccsünk miatt szorulunk a vonal alá.

Sallói kitért arra is, hogy mit várt és mit tapasztalt az -el kapcsolatban.

- A csapatjátékunk annak ellenére, hogy a keret jóval lassabban állt össze, mint szerettük volna, már az első fordulótól működött, és abban a stílusban játszunk azóta is, amit elképzeltünk. Gyorsan felvettük az NB I ritmusát, jó focit játszik a csapatunk, tudunk dominálni, szép támadásaink vannak, sok gólt lövünk. Egy olyan meccsünk sem volt, amelyben ne lett volna benne a győzelem lehetősége, de a hatékonyságban sokat kell fejlődnünk. Ha legalább az egyik döntetlenre végződő mérkőzésünket megnyertük volna, akkor pontok tekintetében is jól állnánk, de így jogosan lehet hiányérzete a szurkolóknak. Azt gondolom, csak a rutintalanságunkból adódott, hogy olyan bajnokikon nem tudtunk pontot vagy pontokat szerezni, ahol ennek a lehetősége már a kezünkben volt.

A sportigazgató arra is válaszolt, hogy gond van-e a csapata erőnlétével.

- Semmilyen gond nincs az erőnlétünkkel, ezt a mérkőzés alatti mérések is mutatják, de az is, hogy ha hátrányban voltunk, mint például a , a vagy legutóbb a Fehérvár ellen, akkor mi domináltunk és nyomás alá helyeztük az ellenfelet, sőt, Kisvárdán kettős emberhátrányból is tudtunk újítani és pontot menteni. De ez fordítva is igaz. A futballban természetes, hogy aki hátrányban van, az többet kockáztat, a másik pedig inkább az eredményt védi, de ez nem az erőnlét kérdése, egyszerűen ilyen a játék lélektana, könnyebb az eredményért menni, mint előnyben tovább kockáztatni a tovább gólokért. Én inkább a koncentrációra vezethetném vissza a védekezési hibáinkat, amelyek a második félidőben gólokat eredményeztek. Az NB II-ben nem büntették meg az ellenfelek a hibáinkat, az NB I-ben annál inkább. 90 percnyi koncentrációra van szükség a játékosoktól, de ezen a téren is meccsről meccsre erősebbek leszünk.

Sallói István beszélt a szakmai stább eddigi teljesítményéről is és elmondta várakozásait is a következő időszakra vonatkozóan.

- Az edzőkérdés nálunk a tulajdonos hatásköre, de szerintem edzőkérdés ott merülhet fel, ahol az edző elveszíti az öltözőt, kilátástalan a játék és nem lehet látni a fejlődési lehetőségeket, de erről nálunk szó sincs. Elégedettek vagyunk dr. Dobos Barnáék munkájával, mert rövid idő alatt sikerült kialakítani azt a játékstílust, amit kértünk tőlük. Talán még a vérmesebb szurkolóink sem gondolták volna, hogy ilyen jó focit játszunk majd, és ilyen sok gólt lövünk. Sokat egyeztetünk a keretről, ellenfelekről a szakmai stábbal, látom, hogy az edzéseken milyen sokat dolgoznak a hibák kiküszöbölésén, így bízunk a hatékonyabb folytatásban is.

Nekünk nem 5, 10 vagy 20 meccsre, hanem az egész szezonra van tervünk, a jelenlegi állás csak pillanatnyi állapot. A tervünk 40 pont, 40 gól, a TOP10 elérése és vitézkedés a Magyar Kupában. Bízom benne, hogy a második körben a jó játék mellé az eredmények is jönnek majd. Az NB I-ben a mi csapatunkban van a legnagyobb fejlődési potenciál, mert egyrészt most alkalmazkodunk az élvonalhoz, játékosaink 70%-a vagy nem játszott még ebben az osztályban, vagy már régen játszott, másrészt sokan keveset játszottak előző állomáshelyeiken és sok sérültünk is volt, de szerencsére már ők is kezdenek felépülni, amivel nőnek a variációs lehetőségeink. A második körben fontos, hogy hazai pályán győzelmeket arassunk, mert olyan riválisokkal találkozunk, akiket le kell győznünk. Célunk, hogy továbbjussunk a Magyar Kupában is, valamint a vonal felett zárjuk a 2019-es évet, ami egy jó alap lehet a folytatásra.

Sallói végül kitért a téli lehetséges igazolásokra és a szurkolók fontosságára is.

- Nyitott szemmel járunk a játékospiacon és tervezünk télen erősítéseket, de ez természetesen pénzkérdés is. A válogatott szünetben le fogunk ülni a tulajdonos úrral és a vezetőedzővel, és közösen átbeszéljük, hogy szakmailag milyen változásokat javasolnánk, és hogy a tulajdonos anyagi lehetőségei mit engednek meg, mert a helyi szponzori bevételeink nem emelkedtek az NB I ellenére sem, ami azért csalódás kissé számomra.

Nagyon büszkék vagyunk a szurkolóinkra. Bebizonyítottuk az egész országnak, hogy Zalaegerszegre szükség van az NB I-ben. Nagy szurkolói bázissal rendelkezünk, ami a bajnokság értékét és eladhatóságát nézve is kiemelten fontos. Köszönjük szurkolóinknak, hogy ennyien buzdítanak minket és kérjük, hogy az utolsó pillanatig támogassák a csapatot, mert ebben a kislétszámú bajnokságban lehet, hogy csak a legvégén dől el a bajnokság, mint ahogy történt az elmúlt években, és az a csapat marad talpon, ahol a legnagyobb az egység, az összetartás és kitartás. Ez igaz a csapatra és a szurkolókra is!

