Sallai Roland ismét főszereplő volt, egyre közelebb a bajnoki címhez a Galatasaray

A tét hatalmas volt mindkét csapat számára, ugyanis a Galatasaray egy győzelemmel hét pontra növelhette volna az előnyét a tabella élén, míg a Fener egy sikerrel egy pontra zárkózhatott volna három fordulóval a török Szuperliga zárása előtt, így kiélezett, feszült meccsre lehetett számítani.

A meccs ebben a szellemben kezdődött, rögtön a találkozó elején kisebb dulakodás alakult ki, erre pedig jött a 13. percben egy Fenerbahce-nak megítélt büntető, amit Talisca azonban csúnyán mellé lőtt. Inkább a Galata akarata érvényesült a paprikás hangulatú találkozón, Sallai kétszer is próbálkozott lövéssel, ám a 40. percben Osimhen szerzett vezetést, egy nagybedobás utáni megcsúsztatott labdát a térdével sodort be a kapuba a nigériai támadó, 1-0.

A második játékrész két lesgóllal indult hazai részről, majd őrült percek következtek: a 60. percben Sallai Roland mentett óriásit egy Fener-kontránál, az ellentámadásból pedig kissé könnyű síppal megítélt tizenegyest kapott a Galata, amit a vendégek kapusa, Ederson annyira nem tudott megemészteni, hogy szövegelésért második sárga lappal kiállította a játékvezető a brazil kapust, aki kis híján nekiment a bírónak. Így hét perccel azután, hogy a bíró megítélte a tizenegyest, Yilmaz értékesítette azt, így egyre közelebb került a győzelemhez a Galatasaray, 2-0. A lényegi kérdéseket a 83. percben Torreira zárta le, két perccel később pedig Sallainak is befejeződött a meccs, vastaps közepette hagyta el a pályát, 3-0. Az utolsó percekben még egy kis balhé is kialakult, de az eredmény már nem változott, nyert a hazai csapat.

Sikerével a Galatasaray hét pontra növelte előnyét a Fenerbahce-val szemben a tabella élén, így Sallai Rolandék fél füllel már foghatják a török Szuperliga trófeáját.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.