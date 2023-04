Sallai Roland egyelőre nem foglalkozik az esetleges klubváltásával

A Freiburg magyar válogatott támadója csakis a szezon hátralévő részére koncentrál.

Sallai Roland számára hullámvasút volt a jelenlegi idény, de a Freiburg magyar válogatott labdarúgója úgy érzi, félig már kint van belőle.

„Nagyon örültem, mert régóta vártam erre a találatra, ráadásul a három ponttal versenyben maradtunk a Bajnokok Ligája-indulásért” – mondta a közmédiának adott interjúban a Werder Bremen vasárnapi legyőzéséről Sallai, aki idénybeli első bajnoki gólja mellett gólpasszal is segítette együttesét a 2-1-re megnyert meccsen.

Az MTI szemléje szerint a 25 éves támadó abban reménykedik, hogy a szezon hátralévő részében már nem lesz olyan sérülése, amely miatt meccset kell kihagynia, mert számára hullámvasút volt ez az idény. Hozzátette, noha kevesebb játéklehetőséget kapott az elmúlt hónapokban, ő ugyanúgy a maximumot nyújtotta az edzéseken.

„Ez egy ilyen időszak, ebből kell kilábalni, de talán egy lábbal már kint is vagyok belőle” – fogalmazott Sallai, aki vasárnap ötödik sárga lapja miatt nem állhat csapata rendelkezésére a bajnoki fordulóban.

A jelenleg ötödik helyen álló Freiburg szereplésével kapcsolatban úgy vélekedett, most már ki lehet mondani, hogy a négybe kerülés, azaz a BL-indulás kiharcolása a cél, tekintve, hogy Schäfer András csapata, a harmadik Union Berlin mindössze két, míg a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató RB Leipzig egyetlen ponttal előzi meg a Freiburgot.

„Minden lehetséges, nagyon kemény lesz az utolsó hat forduló. Mindent beleadunk és megpróbáljuk kiharcolni a BL-indulást, ami a klub számára is nagy dolog lenne. Tudjuk, hogy a Leipzig papíron erősebb, de májusban kétszer is játszunk vele, az sok mindent megmutat majd. Kis dolgokon fognak múlni azok a meccsek, ahogy a végső helyezések is” – utalt arra Sallai, hogy lipcseiekkel nemcsak a Bundesligában, hanem a Német Kupa elődöntőjében is találkoznak.

A Bayern München és a Borussia Dortmund versenyfutásával kapcsolatban megjegyezte, bár a bajorok fölénye „nem annyira tiszta”, mint a korábbi években, szerinte így is bajnokok lesznek a keretük „nagyobb kvalitásának” köszönhetően.

Esetleges klubváltásáról nem akart nyilatkozni, mert jelenleg csakis a szezon hátralévő részére koncentrál, azt viszont megjegyezte, hogy a szerződése 2025-ig érvényes.

„Szeretnénk mindkét júniusi meccset megnyerni, mert ha sikerül, akkor jó pozícióból várhatjuk az őszi folytatást. Látszólag könnyű a csoport, de nagyon nem az” – mondta a magyar válogatott Eb-selejtezői kapcsán Sallai, aki úgy vélte, júniusban a montenegrói, majd utána hazai pályán a Litvánia elleni meccs is nehéz lesz.

A nemzeti együttes márciusban a bolgárok 3-0-s legyőzésével kezdte a sorozatot.

