Salah: Nem egyének döntöttek, ez igazi csapatmunka volt

Az egyiptomi támadó is betalált a Tottenham elleni döntőben.

A 2019-es döntőben a 2-0-ra legyőzte a Tottenham csapatát, így történetük során hatodszor értek fel Európa trónjára.

A játékvezetőnek rögtön a mérkőzés elején fontos döntést kellett hoznia, miután a labda Moussa Sissoko kezére pattant. Damir Skomina ugyan személyes nem nézte vissza videón az esetet, de a videós szobából valószínűleg a fülére szóltak, így tizenegyest ítélt.

Az ítéletvégrehajtó Mohamed Salah volt, aki a meccs után elmondta, kezdi megkedvelni a videós technológiát:

- A következő szezonban már a Premier League-ben is használni fogják a VAR-t, de én már most megkedveltem! - mondta az egyiptomi támadó a BT Sportnak a lefújás után.

A Liverpool az előző szezonban a ellen szenvedett vereséget a fináléban, akkor Salah-t már az első félidőben le kellett cserélni, miután ütközött Sergio Ramosszal, most viszont végig a pályán maradt.

- Őszintén, nem is tudom mit mondhatnék. Most mindenki boldog, hiszen megnyertük a döntőt. Ez volt zsinórban a második finálém, és most végre 90 percet játszhattam. Nem az egyéni teljesítmények döntöttek, hanem csapatként voltunk erősek. Gratulálok mindannyiunknak, és a szurkolóinknak is világszerte.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nagyon sok dolgot feláldoztam ezért a sikerért, különösen amikor elhagytam a Kairóban élő családom, hogy futballista lehessek. Hihetetlen érzés egyiptomiként Bajnokok Ligáját nyerni.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!