"Salah megismételheti az elképesztően sikeres előző idényét"

Korábbi edzői szerint a világ legjobbjai közé emelkedett az egyiptomi játékos.

A Goal arab szerkesztőségének munkatársai az év végével több olyan szakembert szólaltattak meg, akik közelről ismerik Mohamed Salah-ot, a Liverpool egyiptomi támadóját.

Diaa El Sayed, az egyiptomi utánpótlás válogatott korábbi edzője az alábbiakat mondta róla.

- Salah-nak fantasztikusan jó mentalitása van. Ez is hozzásegítette ahhoz, hogy a világ legjobbjai közé emelkedjen. Nem kétséges, hogy minden idők legjobb egyiptomi focistája, és azt a hihetetlen teljesítményt, amivel a múlt idényben a legjobb Angliában játszó labdarúgó lett, akár az idén megismételheti. Az ő játéka és góljai is hozzásegítik a Pool-t ahhoz, hogy most a Premier League tabellájának élén legyenek.

Az egyiptomi felnőttválogatott szakmai stábjának tagja, Mahmoud Fayez is hasonló véleményen van.

- Testközelből láttam őt az oroszországi világbajnokságon is, amikor együtt dolgoztunk. A válogatottnak is vezére volt, az ő segítségével juthattunk ki a világeseményre. Mit ért el a múlt szezonban? A legjobb angliai és afrikai játékosnak választották, a legtöbb gólt rúgta a PL-ben, szerepelt a vb-n. Nehéz elképzelni, hogy valaki ezt megismételheti, de nagyon úgy tűnik, hogy ebben az idényben is hasonlóan sikeres és eredményes lesz.

