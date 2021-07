Sajtóhír: Haaland 175 millió euróért még idén nyáron Lőw Zsoltékhoz kerülhet

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Tippeld meg az Olaszország-Anglia meccs első gólszerzőjét plusz a gól idejét! A játék ingyenes! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Az angol Mirror című lap szerint a Chelsea 175 millió eurós ajánlatot készül tenni a Borussia Dortmundnak, hogy megszerezzék Erling Haalandot.

Az újság hozzáteszi, ezzel az összeggel a norvég támadó lenne a világ második legdrágább átigazolása, a rekordot Neymar 2018-as transzfere tartja, amikor 222 millió euróért igazolt Barcelonából a Paris Saint-Germainhez.

A német Bild kérdésére a BVB sportigazgatója, Michael Zorc ugyanakkor elmondta, semmi nem változott, a következő szezont is Haalanddal képzelik el.

A Mirror arról is ír, hogy a Chelsea az egyetlen klub, amely idén nyáron meg tudná vásárolni a mindössze 20 esztendős játékost, a másik két aktív kérő, a Real Madrid és a Manchester United még várna egy évet, amikor is állítólag életbe lép egy olyan záradék Haaland szerződésében, amelynek értelmében 75 millió euróért is kivásárolható lenne.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ha Haaland elhagyja a Dortmundot, a Chelsea a legesélyesebb célállomás. Ez az átigazolás 2,50-szeres pénzt ér.