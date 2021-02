Sajtóhír: ennyi pénzt ajánl első körben Sanchoért a manchesteri klub

A hírek szerint a Borussia Dortmund nem ragaszkodik mindenáron Jadon Sanchóhoz. A még mindig csak 20 éves szélsőt korábban a Manchester United próbálta megszerezni, a közeljövőben pedig újabb próbát tesznek az angol válogatott-játékos leigazolására.

Az Eurosport a manchesteri United környezetéből úgy értesült, hogy a Vörös Ördögök első körben egy 57 millió eurós kezdőajánlattal akarnak bevágódni a gyengélkedő, a játékosért akár 100 millió eurót is elkérni kívánó Borussiánál.

Solksjaer csapatának ajánlata nyilvánvalóan emelkedhet, de a háromjegyű eurómilliót aligha fogja megközelíteni - az Eurosport szerint ezt az összeget nem is áll az angolok szándékában kifizetni a City egykori játékosáért.

A cikk lejjebb folytatódik

A német Sport1 is arról számolt be korábban, hogy a koronaválság miatt a Dortmund vezetősége tényként kezeli Sancho eladását és a korábbi, 120 milliós követelésükből is engednének. Kérdés, hogy mennyit, Jadon szerződése ugyanis 2023 nyaráig szól.

Sancho a BVB idei szezonjában egyelőre nem tölt be annyira meghatározó szerepet, bár 26 meccsen így is előkészített 13 gólt, emellett nyolc találatot saját maga értékesített.

