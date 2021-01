Sajtóhír: döbbenetes összeget kapott Rebrov a Ferencváros BL-szerepléséért

Az ukrán sport.ua szerint egymilliárd forintot kapott Szerhij Rebrov, a Ferencáros vezetőedzője a csapat BL-szereplése után.

Az újság arról is ír, hogy a szakember fizetése 1,7 millió euró évente, de emellett jelentős bónuszokban is részesül, amit kicsit sem sajnálnak tőle, hiszen történelmi nevezik a csapat csoportkörbe jutását és arról is írnak, hogy az együttes magabiztosan vezeti a bajnokságot. Meg is állapítják, hogy szerintük a szakember már kinőtte a klubot.

Több csapat

A sport.ua értesülései szerint Rebrov bónusza a BL esetében nem kicsi, hiszen a bevétel 20 százaléka lett az övé, ami egymilliárd forintnak megfelelő eurót jelent.

Ezzel kapcsolatban korábban Orosz Pál, a igazgatója is nyilatkozott a Nemzeti Sportnak és kifejtette, hogy az edző alapfizetése nem magas, ellenben a bónuszai nagyok. Hasonlóan fogalmazott Kubatov Gábor elnök is, aki elmondta, hogy a megegyezés értelmében, akkor keres sokat a szakember, ha sikeres és bejut valamelyik nemzetközi kupa csoportkörébe.

