Sajtóhír: a Liverpoolban folytatja a Leipzig védője

A The Athletic értesülései szerint a Liverpool szerződteti az RB Leipzigtől Ibrahima Konatét.

Az amerikai portál arról ír, hogy Jürgen Klopp csapata kifizeti a védő szerződésében szereplő, 40 millió eurós kivásárlási árat.

𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞

Liverpool are in the process of finalising a deal to sign RB Leipzig & France youth international centre-back Ibrahima Konate. #LFC will have to activate 21yo's release clause — thought to be around €40m — to bring Konate to Anfield.



📝 @David_Ornstein