Sajtóhír: a Barcelona és a Manchester United megegyezett de Jong vételáráról

Áttörés született a Manchester United és a Barcelona között Frenkie de Jong átigazolása ügyében. Brit sajtóértesülések szerint a klubok megegyeztek a 25 éves holland középpályás 75 millió eurós vételárában. Ezen felül az angolok 10 milliós teljesítményarányos bónuszt is fizethetnek a középpályásért, akiért 2019-ben 86 milliót fizettek a gránátvörös-kékek.

Most a manchesterieken múlik, hogy meggyőzzék a klubváltásról Frenkie de Jongot, aki annak ellenére is szívesen maradna a katalán városban, hogy 17 millió eurós fizetéssel tartozik még neki a Barcelona. A tárgyalásokban természetesen sokat segíthet még a United új menedzsere, Erik ten Hag is, akivel már az Ajax sikerkorszakában együtt dolgozhattak.

A Vörös ördögök eddig Tyrell Malaciával erősítették meg a keretüket, de a nyári átigazolási időszakban a klub fő célpontja Frenkie de Jong, akivel kapcsolatban hamarosan végleges megállapodásra is juthatnak.

