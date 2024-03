Saját szurkolóik miatt szégyelli magát a spanyolok szövetségi kapitánya

A hazai drukkerek egy része kifütyülte a spanyol válogatott csatárát, Álvaro Moratát.

„Fáj a szívem… Szégyellem magam miattuk…” – mondta Luis de la Fuente, Spanyolország szövetségi kapitánya, miután a 3–3-as döntetlennel végződött Brazília elleni felkészülési mérkőzésen a hazai szurkolók egy része kifütyülte a spanyol válogatott csatárát, Álvaro Moratát a Bernabéuban.

Szórakoztató és kiélezett mérkőzést játszott egymással Spanyolország és Brazília kedd este Madridban, a Santiago Bernabéu Stadionban. A házigazdák Rodri és Dani Olmo találataival már a 36. minutumra kétgólos előnyt szereztek, ám Rodrygo öt percccel a félidő vége lőtt szerzett találatával életben tartotta csapata reményeit.

A szünetben pályára lépett Endrick, a Palmeiras 17 esztendős csatára, aki a nyártól már a Real Madrid játékosa lesz, és az 50. minutumban egyenlített is. A 87. percben azonban – újabb büntetőt követően – Rodri ismét eredményes volt, de így sem tudtak nyerni a spanyolok, ugyanis a ráadásban a brazilok is tizenegyeshez jutottak, amit Lucas Paqueta a 97. minutumban értékesített.

A felkészülési mérkőzés tehát 3–3-as döntetlennel fejeződött be.

A futballünnepet azonban egy sajnálatos eset árnyékolta be: a Real Madrid otthona, a Bernabéu közönségének egy része – a 81. percben történt lecserélésekor – kifütyülte a spanyol válogatott csatárát, Álvaro Moratát, aki korábban a Királyi Gárdában is játszott, de most már a városi rivális Atléticót erősíti.

Luis de la Fuente, Spanyolország szövetségi kapitánya a találkozó után arról beszélt, szégyelli magát amiatt, hogy hazája szurkolói fütyülnek egy olyan játékosra, aki a „la Roja” mezét viseli.

„Fáj a szívem, hogy a hazámban kifütyülik a spanyol válogatott játékosát. Fájdalmat érzek… Szégyellem magam miattuk… Igaz, hatalmas volt a tömeg a Bernabéuban és a szurkolók túlnyomó többsége Spanyolországnak szorított. Ugyanakkor az a dolgunk, hogy a nemzeti csapat biztatására neveljük a drukkereket, tudatosítani bennük, hogy itt el kell felejteni a klubszíneket. Ez a sajtó feladata is. Lássuk, meg tudjuk-e oldani!” – hangsúlyozta a szakember.

A 31 esztendős Morata 71 mérkőzésen 34 gólt szerzett Spanyolország mezében.