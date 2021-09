Sabitzer nem akart a Bayern Münchenbe igazolni

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Bayern München egyik legnagyobb nyári fogása, hogy megszerezte a Leipzigtől Marcel Sabitzert. A 27 éves játékos még csak ismerkedik a bajorokkal, pedig ha korábban másként dönt már jelentős müncheni karrier állhatna mögötte.

A kicker.de cikke szerint a futballistát 14 évesen próbaedzésre hívta a Bayern München. Akkor még Bécsújhelyen szerepelt a kamasz játékos és utólag bevallotta, hogy semmi kedve nem volt a német sztárcsapat utánpótlásához szerződni.

„Ez egy vicces történet, el is meséltem Münchenben az első napomon. Azt mondták, hogy meg kell jelennem a csapat próbaedzésén és gondoltam, hogy megnézem, aztán majd eldöntöm, hogy mi legyen. Nem nagyon volt kedvem az egészhez és be kell valljam, hogy el is engedtem ezt a lehetőséget, nem voltam valami lelkes.”

Az eredmény természetesen egy tragikus edzés lett.

„Nem a legjobb napom volt, az biztos. Este megnézhettem a csapat meccsét, majd közölték velem, hogy számomra nem lenne megfelelő lépés, ha a Bayernbe szerződnék. Utólag aztán persze visszatértem oda, ahol mindig is szerettem volna lenni.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Jön az első rangadó Németországban. A Leipzig győzelmére (2,85), a döntetlenre (3,90) és a Bayern München sikerére (2,60) is érdemes fogadni.