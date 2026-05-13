Csak az RTL-en lesz látható a Bajnokok Ligája

Vidus Gabriella legfrissebb közleményéből ugyanis az derült ki, hogy RTL a legújabb megállapodással a Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját birtokolja majd.

Vidus Gabriella LinkedIn-oldalán az alábbiakat írta:

„Ez egy igazán különleges mérföldkő számunkra az RTL Magyarországnál.

Amikor 2024-ben elhoztuk a UEFA Bajnokok Ligáját az RTL+-ra, egyértelmű volt a célunk: a magyar szurkolók számára a világ legjobb klubsorozatának minden pillanatát elérhetővé tenni. Azóta ez a tartalomkínálatunk egyik meghatározó pillérévé vált.

Ma pedig örömmel osztom meg, hogy új szintre lépünk.

Az RTL Magyarország megszerezte a UEFA Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját 2031-ig, a 2027/28-as szezontól kezdődően minden mérkőzéssel.

Számomra ez nem csupán jogokról szól — hanem arról, hogy hosszú távon építkezzünk a nézőink számára, és továbbra is olyan tartalmakba fektessünk, amelyek igazán fontosak számukra.

Köszönöm az UC3 -nak és a Relevent -nek a bizalmat és az együttműködést.

Különösen jelentőségteljes ez az időszak, hiszen május 30-án Budapest ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének. Host broadcasterként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egy ilyen léptékű eseményhez méltó élményt nyújtsunk – itthon, Magyarországon.

Izgalmas időszak előtt állunk."

