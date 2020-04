Rothen: A Real Madrid és a PSG szinte mindenben megegyezett Mbappé átigazolásáról

A koronavírus miatt viszont Mbappé Madridba igazolása is el lett halasztva.

Jérome Rothen, a korábbi játékosa azt állítja, a egy karnyújtásnyira volt arról, hogy mindenben megegyezzen Kylian Mbappé átigazolásáról párizsi klubjával, de a koronavírus-krízis megállította az üzletet.

A klub és játékos közötti kapcsolat jól ismert, Mbappé korábban álmai klubjaként említette a Real Madridot, amely már 2017-ben megpróbálta megszerezni, de Gareth Bale maradásával ez meghiúsult.

Zidane kimondott rajongója a világbajnok támadónak, ahogyan Florentino Pérez elnök is.



"Megbízható forrásból tudom, hogy az Mbappé üzlet majdnem véglegesítve volt, de a világjárvány közbeszólt, ezzel Mbappé Madridba igazolása is el lett halasztva" - idézi az As Rothen Radio Monte Carlónak adott nyilatkozatát.



A spanyol lap azt írja, a koronavírus-járvány a futballra, mint iparágra gyakorolt hatása miatt a Real Madrid csak a 2020/21-es szezont követően tudná leigazolni Mbappét.



Ha Mbappé addig nem hosszabbítja meg 2022-ben lejáró szerződését a PSG-vel, anyagilag kedvező üzletet köthet a Real, hiszen egy évvel később ingyen igazolhatóvá válna.



"Mbappé biztosan nem hosszabbítja meg a szerződését. Meg fognak állapodni, hiszen a PSG már ezen a nyáron elengedte volna. Ez az átigazolás csak idő kérdése" - teszi hozzá a korábbi 13-szoros válogatott Rothen.



Rothen forrásairól érdemes megjegyezni, hogy 2019 márciusában biztosan állította, hogy Griezmann a játékosa lett, és néhány hónappal később így is történt.

