Hamarosan kezdődik a 2026-os világbajnokság, amelyre már javarészt összeállította a holland válogatott keretét Ronald Koeman szövetségi kapitány. Igaz, az Ecuador ellen 1-1-re végződött barátságos találkozón további tapasztalatokat szerzett Koeman, amik alapján még változhat a végleges névsor – írta meg a De Telegraaf.

Stefan de Vrij számára éppenséggel nem sült el túl jól az a mérkőzés, így akár a vb-álmai is szertefoszolhatnak. Mike Verweij a Kick-off című podcastben mondta el véleményét a rutinos hátvédről.

"Láttuk, milyen teljesítményt tett le az asztalra Ecuador ellen, különösen az első harminc percben... Részben ő volt a felelős Denzel Dumfries piros lapjáért is, mert elbukott egy párharcot, amit meg kellett volna nyernie. Szerintem De Vrij rosszul játszott, és ez a világbajnoki meghívójába kerülhet" – zárta szavait a holland újságíró.

A műsorban kiemelték, hogy a holland válogatott számos fiatal és tehetséges belső védőből gazdálkodhat, de azt is megjegyezték, hogy Koeman eddig mindig számíthatott De Vrijre, aki rászolgált a bizalomra.

Erre az idényre kiszorult az Inter kezdőcsapatából a 34 éves középhátvéd, aki mindössze nyolc bajnokin lépett pályára.

