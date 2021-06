Rossi: Több játékos is számíthat rá, hogy rangosabb bajnokságokból is hívni fogják

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A szerda esti, Németország elleni 2-2-es döntetlennel ért véget a magyar válogatott számára az idei Európa-bajnokság, Marco Rossi pedig ma már a Telkiben tartott sajtótájékoztatón értékelte a mieink kontinenstornáját - számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja.

"Több szinten is előreléptünk az Európa-bajnokság alatt, immár félelem nélkül játszunk a magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben, meg tudunk küzdeni velük fizikai szinten, állóképességben, futóteljesítményben és taktikai szinten is megálljuk a helyünket. Technikai szinten továbbra is fennáll a különbség köztünk és a topcsapatok között, de remélem, hamarosan meghívhatok olyan játékosokat a keretbe, akik segítenek lefaragni a meglévő technikai lemaradásunkat" – fogalmazott a torna tanulságairól a szövetségi kapitány.

"Az elmúlt harmincöt napban nagyon sok szempontból fejlődött a csapat mellett a stábom és én magam is. Elsősorban apró részletekben lehet ezt tetten érni, de a legfontosabb, hogy elmondható: van egy igazi csapatunk. A fiúk motiváltak, rátermettek a feladatra, az elért eredmények nem is tükrözik teljesen azt a minőségi előrelépést, amit megtettünk az elmúlt bő egy hónapban. Én magam szeretnék támadóbb, proaktívabb játékot játszani, amiből korábban a Nemzetek Ligájában már adtunk ízelítőt, de a portugálok, a németek és a franciák nem olyan ellenfelek, amelyek ellen sok lehetőség adódik erre.

"Ennek az Európa-bajnokságnak minden pillanatát a szívembe zárom – folytatta Rossi. – Sajnos rövid ideig tartott, bő egy hét alatt lejátszottunk három mérkőzést, de így is óriási élményekkel lettem gazdagabb. A legmegindítóbb pillanatok a szurkolóinkhoz kötődnek, ahogy a mérkőzéseken szurkoltak és hozzáálltak a válogatotthoz. Szokták mondani, hogy a labdarúgás csak egy játék, de valójában jóval több annál, hiszen ennyire mély érzelmeket képes kiváltani. Ennek az Eb-nek a futballisták voltak a főszereplői, őket illeti az elismerés, én is köszönettel tartozom nekik, méltán büszke rájuk az egész ország."

A szövetségi kapitány szerint az Eb-n pályára lépő játékosok mindegyike jó benyomást keltett a tornán, ezért többen is számíthatnak rá, hogy rangosabb bajnokságokból is hívni fogják őket. A szakember úgy véli, ha a magasabban jegyzett bajnokságokban helyt állnak, akkor válogatott szinten is sokkal jobb teljesítményre lesznek képesek.

