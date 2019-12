Rossi szerint fejlődött a válogatott, de a hozzáálláson javítani kell

A szövetségi kapitány megtanulta: többet ér egy élő szamár, mint egy halott doktor.

Marco Rossi szövetségi kapitány úgy érzi, a magyar csapat fejlődött, amióta tavaly nyáron átvette, ám elismerte, hogy a válogatott nem megfelelő hozzáállásban játszott a horvátok elleni, idegenbeli mérkőzésen, illetve a walesi találkozó második félidejében. A DIGI Sport híradójának azt nyilatkozta: meg kell találni a visszaesés okait, hogy márciusban kijuthasson az Eb-re a válogatott.

- Év vége felé, szeptembertől novemberig történt valami. Nem tudtuk a megfelelő hozzáállást mutatni a horvátok elleni mérkőzésen, és a walesi meccs második félidejében sem. Pedig fejlődött a csapat addig, az utolsó időszakig. Taktikai és más szempontok tekintetében is láthatóan előre léptünk. De a két említett meccsen, ezen a két kulcsfontosságú mérkőzésen véleményem szerint elfogadhatatlan módon kaptunk ki. Mélyre kell ásnunk, és meg kell találnunk az okát ennek a visszaesésnek – nyilatkozta a Sport24-nek Marco Rossi.

Hozzátette, jól tudja, hogy a futball legfontosabb része az eredmény, ám ő mégis jobban szeret a fejlődésre figyelni.

- Még egy olyan meccsen is, amit például Szlovákia ellen elveszítettünk, ahol mindenki győzelmet akart. Néhány nappal a vereség után több, ha nem is boldog, de pozitív visszajelzést kaptam, hogy a szurkolók büszkék voltak a nemzeti csapatra, arra a hozzáállásra, amit kivittünk a pályára – fogalmazott az olasz szakember, aki szerint márciusban jó játékot, modern futballt kell majd mutatni a pótselejtezőkön – úgy, hogy közben siker és hatékonyság is társuljon majd hozzá.

A válogatott végül a csoport negyedik helyén végzett úgy, hogy négy meccset megnyert, ugyanennyit pedig elveszített.

- Sokszor hallottam, hogy azt mondják, a játékosok nem koncentrálnak. Ez nem igaz! Pedig nem csak a szurkolók, hanem mi az edzői stábban is erre következtetünk elsőre. Az okot viszont sokkal inkább a játékosokra nehezedő nyomásban kell keresni. Nem mindegyikük képest elbírni ezt a terhet. Hogyan változtathatnánk ezen? Vannak relaxációs technikák, amelyek segíthetnek a játékosoknak abban, hogy ne érezzék a nyomást, el tudjanak lazulni, és jobban összpontosíthassanak a feladataikra. A lazaság tud segíteni, és ez nem egyenlő a koncentráció elvesztésével. Nyomás alatt egyszerűen nem lehet a feladatokra összpontosítani. Ebben az irányban kell elindulnunk, hogy mentális, pszichológiai téren előre tudjunk lépni. És az állóképesség is kiemelten fontos!

Rossit igencsak meglepte a magyar szurkolók szenvedélye, amely aztán, a walesi vereség után mintha elillant volna.

- Persze, hogy így volt, de ez teljesen természetes. A magyar szurkolók elképesztően szenvedélyesek. Korábban meg voltam győződve róla, hogy egyetlen nemzet sem szeretheti úgy a focit, mint az olasz. De rájöttem, hogy tévedtem. A magyarok túltesznek az olaszokon is! És a válogatott szeretete mindenek felett áll. Elszomorítja őket, ha a nemzeti csapat sikertelen. Miért is lennének boldogok? Ilyenkor jönnek a kritikák. A szurkolók csalódottak, keményen megszólják a csapatot, de ez a normális. Ezt el kell fogadnunk. Őszintén szólva, a walesi meccset követően én is ugyanazokat gondoltam, mint a drukkerek. Pontosan tudom, hogy nekik milyen volt megélni azt a kudarcot.

Egy saját hibájára is kitért a kapitány.

- A sérüléshullámban néhány olyan játékost játszattam, akik nem voltak megfelelő állapotban. Hallgatnom kellett volna a nagyapámra, aki egyébként orvos volt. Rengetegszer elmondta, hogy többet ér egy élő szamár, mint egy halott doktor. Úgyhogy, a jobb állapotban lévő játékosokat kellett volna pályára küldenem, még akkor is, ha technikai és taktikai szempontól nem képviselték ugyanazt a szintet, mint a sérüléssel bajlódók.

Bulgáriában az ellenfél játékosainak a mentalitása miatt lehet majd nehéz dolga a válogatottnak, a sorsolással ugyanakkor nem elégedetlen Rossi.

A cikk lejjebb folytatódik

- A bolgár játékosok a tipikus balkáni mentalitást képviselik. Meg fogják találni magukban azokat a tartalékokat, amelyekkel képesek lehetnek átlépni a saját határaikat. Pont ez az, ami belőlünk hiányzik, és amiben előre kell lépnünk. Viszont ez egyáltalán nem egyszerű. Láthattuk, ahogyan a Ludogorec megverte a Fradit Budapesten és Razgradban is, az Európa Ligában. Nem lesz könnyű dolgunk Bulgáriában. Ennek ellenére azt mondom, hogy ez a párosítás egyáltalán nem rossz. Több esélyünk lesz Szófiában nyerni Bulgária ellen, mint mondjuk Rejkjavíkban lenne Izland ellen márciusban. Vagy más csapatok ellen. Ha így nézzük, a sorsolás egész előnyös volt. De nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármelyik csapatot lebecsülhessünk, annál is inkább, mert Bulgária többé-kevésbé a mi szintünkön van. Ráadásul ők játszanak majd hazai pályán.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!