Rossi: Szeretnénk bizonyítani, magunk, a családjaink és a szurkolók miatt is

A magyar labdarúgó válogatott holnap sorsdöntő mérkőzést játszik Münchenben Németország ellen. Ha a magyar csapat megveri a németeket, biztosan bejut az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe. Marco Rossi dicsérte játékosait a szerdai mérkőzés előtti sajtótájékoztatón:

„Jól játszottunk Portugália ellen, aztán tovább fejlődtünk a franciák ellen, de még tovább kell javulnunk, hogy jó eredményt érhessünk el a németek ellen. Sokszor mondtam már, hogy a foci egy egyszerű játék. A tény, hogy az ellenfélnél van a labda, azt is jelenti, hogy hamarosan hozzád fog kerülni, de általában aki többet birtokolja a labdát, annak vannak jobb technikai képességei. Tisztában kell lennünk az erősségeinkkel és a gyengeségeinkkel is, valamint az egész mérkőzés alatt koncentrálnunk kell Münchenben."

A magyar szövetségi kapitány beszélt a továbbjutási esélyeinkről is:

„Szeretnénk bizonyítani, magunk, a családjaink és a szurkolók miatt is. Tudtuk a torna előtt is, illetve láthattuk az utolsó mérkőzéseken is, hogy milyen büszkék a szurkolók a teljesítményünkre, és arra, amilyen elánnal szállunk szembe az ellenfelekkel. Ugyanezt a hozzáállást szeretném látni holnap is. Az eredmény pedig rengeteg tényezétől függ, amelyek között ott van a szerencse is."