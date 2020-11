Rossi pályaedzője is koronavírusos, Gera irányít a szerbek ellen

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos Twitter oldalán közölte, hogy Marco Rossi pályaedzője Cosimo Inguscio koornavírusos, így nem lehet ott szerbek elleni mérkőzésen a kispadon.

Mint ismert, Marco Rossi a válogatott szövetségi kapitánya már az Izland elleni EB-pótselejtezőn sem lehetett ott a csapattal, miután pozitív COVID-tesztet produkált a mérkőzés előtt. Most az újabb tesztelési kört követően kiderült, hogy pályaedzője, Cosimo Inguscio is koronavírusos, így helyette Gera Zoltán iránytja a magyar csapatot a szerbek ellen.

A Fradi-ikon már Izland ellen is ott ült a padon, emellett jelenleg az U21-es válogatott vezetedzője.

Az MLSZ arról is beszámolt, hogy Szalai Ádám sérülés miatt sem ma, sem a törökök elleni mérkőzésen nem léphet pályára.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world