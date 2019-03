Rossi: Lélektanilag sokat jelentene egy jó kezdés a selejtezősorozatban

A magyar válogatott szövetségi kapitánya bízik a jó kezdésben.

A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Telkiben.

– Az imént futott be Kádár Tamás, kevéssel korábban érkezett meg Szoboszlai Dominik, mindenki más már itt van Telkiben, egyedül az Amerikából érkező Németh Krisztiánra várunk még – kezdte az Eb-selejtezősorozat előtti hétfői sajtótájékoztatót Marco Rossi szövetségi kapitány.

– Két összetevőre, a taktikára és a lélektanra szeretnék koncentrálni ezúttal is. Ha a jó értelemben vett feszültséggel lépünk a pályára és nem hagyjuk magunkat nyomás alá helyezni, akkor megfelelő munkát tudunk majd végezni a meccsen, egy olyan munkát, ami a csapatot csapattá teszi.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, mindig az aktuális forma alapján döntik el, ki kap szerepet a mérkőzéseken, a keretbe azokat a labdarúgókat hívták be, akik a legnagyobb garanciát jelentik a minőségi játékra.

– Óriási lelki előnyt jelentene, ha jól tudnánk kezdeni Szlovákia ellen. Ennek ellenére a Horvátország elleni egy külön meccs lesz, arra külön fogunk készülni – tette hozzá a kapitány.

Korhut Mihály télen a görög bajnokságba igazolt, ahol elmondása szerint nagyobb az iram, több a párharc és az ütközés mint Izraelben, ahol addig futballozott.

– Jól érzem magam, szerintem jó formában vagyok, szerencsére minden mérkőzésen játszhattam új csapatomban. Telkiben is jó a hangulat, örülök, hogy itt lehetek; olyan, mintha egy hete játszottunk volna utoljára együtt a válogatottal – válaszolt az újságírók kérdésére Korhut Mihály, a csapat védője, aki azt is elmondta, állandó kihívást jelent számára, hogy bizonyítson a válogatottban. Az izraelinél magasabban jegyzett görög ligában szereplő Arisz Szaloniki játékosa úgy érzi, új klubjában jobban tud fejlődni. A szlovák ellenféllel kapcsolatban pedig azt mondta, komolyan kell dolgozniuk a következő edzéseken, hogy jó mérkőzést játszhassanak ellenük, a találkozóig videókból is készülnek a szlovák keret tagjairól.

