Rossi: Kizárólag a győzelem számít

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, valamint Dibusz Dénes vett részt a válogatott keddi, Andorra elleni mérkőzésével kapcsolatos sajtótájékoztatón. Íme a részletek:

Rossi: Mindenképpen nyerni szeretnénk. Tiszteljük az ellenfelet, nem becsülhetjük le, de sem a hosszú utazás, sem a műfű, sem semmi más nem lehet kifogás. Ugyanúgy készülünk ellenük, mint bármelyik korábbi ellenfelünk ellen, függetlenül a világranglistát elfoglalt helyezésétől, és a találkozó első percétől az utolsóig koncentrálnunk kell. Mi egy csapat vagyunk, együtt kell küzdenünk, és őszintén remélem, hogy minden magyar szurkoló mögöttünk fog állni. Még akkor is, ha nem a legélvezetesebb és legszebb játékot fogjuk produkálni – erre az esetre már előre elnézést kérek. De kizárólag az számít, hogy a holnapi mérkőzést megnyerjük, szinte mindegy milyen játékkal.

Dibusz: Négy éve sok hiányzóval állt ki a csapat, akkor én sem játszottam és a televízióban néztem a mérkőzését. Nagyon meglepett és rosszulesett a vereség, hiszen akkor is a csapat tagjának érzem magam, amikor nem vagyok a keretben. Most az a dolgunk, hogy ugyanabba a folyóba ne lépjünk bele. Nagyon komolyan kell vennünk a mérkőzést. Az andorrai válogatott stabilan védekezik és a hazai pálya, valamint a műfű is mellettük áll, de egyiket sem kifogásként említem. Műfüvön teljesen más a labda sebessége, máshogy pattan, a rúgásoknál is máshol kell eltalálni. Igyekszünk a mai edzésen megismerni és alkalmazkodni a körülményekhez.

A mérkőzést az izlandi Vilhjalmur Thorarinsson fogja vezetni.

A válogatott júniusi felkészülési mérkőzésével kapcsolatban csütörtökön ad tájékoztatást az MLSZ.