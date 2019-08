Rossi elárulta, melyik klubba igazolna Gulácsi helyében

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a Leipzig légiósáról beszélt.

Marco Rossi a DIGI Sport átigazolási hírekkel foglalkozó műsorában, a Mezcserében mondta el: a Bundesligában parádézó Gulácsi Péter számára kiváló választás lenne, ha a Sevillában folytatná a karrierjét.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Nagy Ádámnak Bolognából olyan klubba kellene igazolnia, ahol rendszeresen játszhat, Szoboszlai Dominiknek viszont - az hívó szava ellenére - azt javasolja: még egy évig maradjon a BL-főtáblás Salzburgban.

- Ha Gulácsi bőrében lennék, akkor biztos, hogy a Sevillát választanám. Péter egyértelmű klasszis, Európa egyik legjobb kapusáról van szó, így nem meglepő, hogy a piacon érdeklődnek iránta – nyilatkozta Marco Rossi a Lipcsében védő Gulácsiról, akiért állítólag a Sevilla mellett a Benfica is bejelentkezett.

Rossi elárulta, hogy a válogatott játékosai sok esetben kikérik a tanácsát átigazolási kérdésekben is. A DIGI Sport híradója, a Sport24 megkérdezte az olasz mestert, szerinte Szoboszlai Dominiknek érdemes lenne-e már most elmennie például az iránta állítólag harsányan érdeklődő Arsenalba.

- Úgy gondolom, számára most az a legfontosabb, és ezt rajta kívül a családja és az ügynöke is tudja, hogy lépésről lépésre haladjon előre. Nem szabad túl sokat kierőszakolni a helyzetéből, főképp, hogy a Salzburggal BL-csoportmeccseken szerepelhet. Az osztrákok fontos láncszemként tekintenek rá, éppen ezért - de ez csak magánvélemény -, fontos lenne számára, hogy még egy évet maradjon Salzburgban.

A bolognai Nagy Ádámot viszont klubváltásra biztatja a kapitány.

- Ádám a nemzeti csapatban rendre nagyon jó teljesítményt nyújt, de szüksége lenne azokra a játékpercekre, amelyeket a klubjában kaphatna. Játszania kell, ezt ő is tudja, beszéltünk is vele erről. Most várunk, de fontos lenne, hogy állandó játéklehetőséget kapjon - ugyanúgy, mint a többi kerettag.

A legutóbbi hat meccséből ötöt megnyerő magyar válogatott a Montenegró elleni felkészülési meccs után Szlovákia ellen folytatja az Eb-selejtezőket.

- Amióta tavaly nyáron kineveztek, próbálom fejleszteni a magyar válogatottat. Ahogy akkor is mondtam, a kinevezésem előtti két év eredményei nem voltak arányban a keret, a játékosok valódi értékével. Idén már elmondhatjuk, hogy kezdenek láthatóvá válni a magyar futball értékei. Ha elég jók és szerencsések leszünk ahhoz, hogy nyerjünk Szlovákia ellen, akkor attól a pillanattól kezdve komolyan elkezdhetünk az Eb-szereplésre gondolni. De addig még csak álmodhatunk erről. A szlovákok védelme és középpályája azonban roppant erős, de egy fantasztikus meccsen, egy kis szerencsével megtámogatva igenis győzhetünk ellenük.

A meccsre már nem is kell olyan sokat várni, a magyar-szlovák szeptember 9-én lesz a Groupama Arénában.

