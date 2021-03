Rossi: Aláírtam volna a döntetlent, de fáj a pontvesztés

Marco Rossi a lengyelek elleni mérkőzés előtt még aláírta volna a döntetlent, de a lefújás után csalódottan értékelte a pontvesztésünket.

– Őszintén szólva a mérkőzés előtt aláírtam volna a döntetlent, de azután, hogy átéltem a kispadról a mérkőzést, fáj a pontvesztés – kezdte értékelését a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Ha kétgólos vezetésnél nem hibázunk nagyokat, megtarthattuk volna a három pontot, és még 3-2 után is nyerhettünk volna. A két lengyel gól után is képesek voltunk nyomás alá helyezni az ellenfelet, és visszavettük az előnyt, de elkövettünk egy újabb súlyos hibát a végén. Egész héten azt szajkóztam a játékosoknak, hogy ha valamire figyelnünk kell, akkor az Robert Lewandowski, akit sosem szabad szem elől tévesztenünk, mi mégis megtettük ezt. A világranglista 19. helyezettjével játszottunk, és el kell ismernünk, hogy még nem vagyunk ugyanazon a szinten, mint ők. A lengyeleknél klasszisok futballoznak, és most ennek köszönhetően szerezték meg az egyik pontot. Örülök, hogy olyan szituációból szereztünk a mérkőzés elején vezetést, amit sokat gyakoroltunk az edzéseken, ezt követően azonban kicsit mélyen védekeztünk, túl sokat engedtük a lengyeleknek birtokolni a labdát. A támadóink és a belső védők is jól játszottak, a középpályán azonban többet is tehettünk volna, különösen Kalmár Zsolttól vártam többet az első félidőben. Jobb labdabirtoklással, hatékonyabban szolgálhattuk volna ki a támadóinkat. Fontos, hogy két lábbal a földön maradjunk, és reális elvárásokat fogalmazzunk meg a csapattal szemben. Most két nehéz meccs következik San Marino és Andorra ellen, ezeken mindenképpen meg kell szereznünk a hat pontot.