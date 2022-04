Rossi: "A szurkolók nem annyira bíznak a döntéseimben, mint korábban"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Marco Rossi a molcsapat.hu-nak adott interjújában elmondta, a szerbek elleni vereség alkalmával jobban, míg az észak-írek elleni győzelemnél rosszabbul játszott a magyar válogatott.

A szövetségi kapitány külön kitért jónéhány játékos teljesítményére is.

"Sallai és Szoboszlai esetében mondhatjuk hogy a játékhiány látszott rajtuk, de közben ott volt a pályán Schäfer András, aki szintén nem teljesít teljes meccseket az Union Berlinben, de kiválóan játszott a válogatottban. Belfastban sokkal több bajom volt a csapatommal. Elfogadom, hogy kellemetlen stílusú, fizikális játékot erőltető ellenféllel szemben egy rossz minőségű pályán nem könnyű villogni, de vannak dolgok, amiket nem engedhetünk meg magunknak. Ilyen például az, ha elrontjuk a távolságokat a csapatrészek között, és ami még fontosabb: nem eshetünk úgy szét, mint a belfasti meccs utolsó tíz percében, amikor csak Dibusz Dénesnek köszönhettük, hogy nem kaptunk gólt" - mondta a kapitány.

Rossi szerint talán sokan meglepődtek, hogy behívta Callum Stylest és Ádám Martint a válogatottba.

“Tisztázzunk egy félreértést: mióta a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok, a szövetségben soha senki nem helyezett rám nyomást. hogy valakit válogassak be. A közös munka elején tisztáztuk, hogy ha a csapat az én felelősségem, akkor a keret összeállításáról is csak én döntök. Nem vagyok egy akarnok, de ehhez a szabályhoz pályafutásom során mindig tartottam magam, a Honvédtől is emiatt távoztam, pedig bajnokságot nyertünk a csapattal. Ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert úgy érzem,hogy míg a szövetség részéről továbbra is ugyanazt a bizalmat érzem, addig jelenleg az a benyomásom, hogy a szurkolók nem annyira bíznak a döntéseimben, mint korábban" - vélekedett Rossi.

“Visszatérve az újoncokra, Callum Styles nagyon jó benyomást tett rám, ezért is próbáltuk ki több poszton is. Jól játszott a bal oldalon, illetve hatos pozícióban is, pontosan ezt vártam tőle, amikor a meghívása mellett döntöttem. Ádám Martinra ugyanez igaz, őt nem ismertem korábban, de nagyon tetszett, amit kaptam tőle, még ha nem is tudta igazán megmutatni magát, mert kevés labda jutott el hozzá. Nem is azt vártam tőle, hogy eldönti a meccset, csak kíváncsi voltam, milyen karakter, és egyáltalán nem csalódtam. Alázatos, a csapatért küzdő játékost ismertem meg a személyében, biztos vagyok benne, hogy sokat fog segíteni nekünk” - nyilatkozta az újoncokról a kapitány.

“Nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy eleve a merítés problémát okoz, mert nincs 3-4 csapatnyi magyar futballista, akik fizikai paramétereik alapján helytállhatnak egy nemzetközi meccsen. Ha meghatároztuk ezt a csoportot, a válogatásnál olyan tényezőket kell figyelembe vennünk, mint a mentális erő, a motiváció vagy az, hogy a játékos mennyi időt tölt a pályán a klubjában. És arról még nem is beszéltünk, hogy előfordulhat, hogy egy játékos egyszerűen nem illik bele egy közösségbe. Ezeket a tényezőket mind számba kell venni, amikor a válogatott összeállításáról beszélünk. Mondok egy példát: Nagy Zsolt fizikailag az egyik legjobb játékosom, gyors, robbanékony, erőszakos és jó százalékban nyeri a párharcait, de sajnos ezen a két meccsen túlságosan sokat hibázott, volt, amiből majdnem gólt is kaptunk. Aztán ott van Nego és Fiola, akik egy borzasztó szezont futó MOL Fehérvárból jöttek, érthetően nem volt a helyén az önbizalmuk, de a válogatott közegében magukra találtak, és megbízhatóan látták el a feladatukat. Sőt, Nego az egyik legjobbunk volt Belfastban" - mondta Rossi.

