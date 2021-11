Rossi: „A Premier League-ből kerestek, szeretnék újra klubedző lenni”

Marco Rossi néhány napja az olasz 1 Station Radio vendége volt, ahol ismét arról faggatták, folytatja-e a munkát a magyar válogatottnál, vagy máshol képzeli el jövőjét. A kapitányt továbbra is eltökélten keresik különböző bajnokságokból, most éppen Angliából volt ajánlata.

"Néhány hete megkeresett egy klub a Premier League-ből. Csak annyit mondhatok, hogy nem a Watford, ahová Claudio Ranieri ment” – nyilatkozta az olasz szakember, aki nagy rajongója a PL-nek.

„Az angol bajnokság lenyűgöz a kultúrája miatt, és azért, mert itt több időt adnak arra, hogy átadd a játékról alkotott filozófiádat. Itt egy edzőt ritkán menesztenek, kitart a bizalom a szerződés lejártáig. Ezzel szemben Olaszországban sokkal nagyobb a stressz, a nyomás.”

A riporter a magyar válogatottnál végzett munkájáról is kérdezte Rossit.

„Az Európa-bajnokság az utolsó másodpercig nagy önbizalmat adott mindenkinek, elégedettek vagyunk, hogy nagyszerűen képviseltük a nemzetet. Most, hogy Albánia ellen kétszer is kikaptunk, valószínűleg nem fogunk kijutni a világbajnokságra. Szeretnék újra klubedző lenni. Szeretnék a Sampdoria edzője lenni. Ha felhívnának, nem tudnék nemet mondani. De ez soha nem fog megtörténni, hacsak nem esik ki az ágyból valaki a Sampdoria vezetőségéből, és veri be a fejét” – mondta nevetve Marco Rossi, aki márciusban 2025-ig hosszabbította meg szerződését a Magyar Labdarúgó Szövetséggel.

