Rooney és Raúl nyomdokaiba lépett a Salzburg csodagyereke

Nem akármilyen társasághoz csatlakozott Erling Braut Haaland, miután mesterhármast lőtt élete első meccsén a Bajnokok Ligájában.

A Red Bull Salzburg egy igazi gálaelőadással nyitott a csoportkörében, 6-2-re intézték el ugyanis a Genk együttesét.

A hat találatból hármat vállalt Haaland, aki már már a második percben beköszönt, és még az első félidő vége előtt a harmadik találatát is megünnepelhette.

A mindössze 19 éves norvég játékos ezzel Wayne Rooney óta az első 20 éven aluli játékos lett, aki egynél többször betalált a Bajnokok Ligájában.

Rooney még 2004-ben a Fenerbahce ellen a színeiben ért el szintén mesterhármast a BL-ben.

Haaland ezzel 19 évesen és 58 naposan ráadásul a harmadik legfiatalabb játékos lett, aki triplázott a legrangosabb európai kupasorozatban. Csak Raúl és a már említett Rooney előzi meg.

A fiatal támadó egyébként is parádés szezont fut: minden sorozatot figyelembe véve már 17 találatnál jár ebben a szezonban, és ha így folytatja, akkor alighanem a legnagyobb sztárcsapatok is sorban állnak majd érte.

A korábban Ole Gunnar Solskjaer irányítása alatt a Moldéban futballozó csodagyerek már a nyáron berobbant a köztudatba, ő volt ugyanis az a játékos, aki az U20-as világbajnokságon a norvég válogatott színeiben 9 gólt vágott Hondurasnak a 12-0-ra megnyert mérkőzésen.

