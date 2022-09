Ronaldo és Maguire is visszatért a kezdőbe: ismét kikapott a MU

Harry Maguire és Cristiano Ronaldo is visszatért a kezdőbe, azonban a Manchester United 1-0-ra kikapott a Real Sociedad ellen az Európa-ligában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A manchesteri gárda a rossz idénykezdet után a Liverpoolt és az Arsenalt is legyőzve sorozatban négy győzelemmel várta a Real Sociedad elleni első Európa-liga-csoportkörös mérkőzését. Erik ten Hag, a klub vezetőedzője Cristiano Ronaldo mellett Harry Maguiret is a kezdőbe nevezte, valamint Viktor Lindelöf és Anthony Elanga is megkapta a bizalmat. Mellettük az új szerzemények közül Antony és Casemiro is pályán volt az első perctől kezdve.

A találkozót rögtön nagy iramban kezdte a Manchester United, a 36. percben pedig Cristiano Ronaldo révén a vezetést is megszerezte a házigazda, de les miatt érvénytelenítették a találatot, így 0-0-s döntetlennél vonulhattak szünetre a felek. A fordulás után két helyen is változtatott Erik ten Hag, amely az 57. percben balszerencsésen ütött vissza: a csereként beálló Lisandro Martinez kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül, a jogosan megítélt büntetőt pedig Brais Mendez értékesítette az 59. percben.

A folytatásban a több helyzetet kidolgozó Manchester United végül egyenlíteni nem tudott, így 1-0-s vereséggel kezdte a 2022-2023-as idény nemzetközi szereplését.

EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

Manchester United-Real Sociedad 0-1 (B. Mendez 59. - 11-esből)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Chelsea BL csoportgyőzelmére 1.85-ös oddson lehet fogadni. (x)