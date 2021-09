Ronaldo-dupla, világrekord és hajrábeli portugál fordítás Írország ellen

Tippelj a magyar–angol világbajnoki-selejtezőre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá, magyarok!

13 mérkőzést rendeztek ma a 2022-es katari világbajnokság selejtezősorozatának jegyében.

A nap egyetlen délutáni találkozóján Kazahsztán 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán Ukrajna ellen. A vendégeknél a kispadon kapott helyet és nem állt be a mérkőzés során a MOL Fehérvár középpályása, Evgen Makarenko.

A bosnyákok a 36. percben előnyhöz jutottak Edin Dzeko révén Franciaország ellen, ám nem sokáig örülhettek, négy percre rá Griezmann már egyenlített is. A fordulás után hamar emberhátrányba került Didier Deschamps együttese, Jules Koundé egy teljesen felesleges szabálytalanságot követett el az ellenfél alapvonalánál, amiért a játékvezető előbb sárga lapot adott, majd videóbírózás után kiállította a franciák védőjét, az eredmény azonban már nem változott a végéig. A bosnyákoknál három ferencvárosi is a kispadon kezdte a mérkőzést, Eldar Civic az 54., Stjepan Loncar a 72. percben állt be, míg Adnan Kovacevic nem kapott lehetőséget.

Málta a szlovákok elleni márciusi 2-2-es döntetlen után újabb bravúrt könyvelhet el, miután némi meglepetésre sima 3-0-ás győzelmet aratott Ciprus ellen hazai pályán, igaz, a vendégek a 40. perctől emberhátrányban futballoztak.

A norvégok Erling Haaland révén a 20. percben vezetést szereztek Hollandia ellen, amelyre jött Davy Klaassen válasza a 37. minutumban, így nem jutottak dűlőre a csapatok.

Portugália a 15. percben büntetőhöz jutott Írország ellen, ám Cristiano Ronaldo kihagyta a megítélt tizenegyest. Az első játékrész utolsó percében John Egan révén az írek viszont megszerezték a vezetést, amelyet majdnem sikerült is a végéig megtartaniuk, ám a 89. percben jött Ronaldo, megszerezte 110. válogatottbeli gólját, amellyel ő lett minden idők legeredményesebb futballistája ezen a téren. És hogy igazi legyen a világrekord, a 96. percben egy újabb fejes révén meglett a 111. is, amely győzelmet ért Portugáliának.

Két szomszédunk, Szlovénia és Szlovákia összecsapásán 1-1-es döntetlen született. A szlovénoknál Miha Blazic, a Ferencváros védője végigjátszotta a találkozót, míg a másik oldalon a szintén a zöld-fehérek kötelékébe tartozó Robert Mak a 64. percben állt be.

Törökország 2-2-es döntetlent játszott az MTK kapusával, Milan Mijatoviccal a kezdőben felálló Montenegróval.

A nap többi eredménye:

Dánia-Skócia 2-0

Feröer-szigetek-Izrael 0-4

Lettország-Gibraltár 3-1

Luxemburg-Azerbajdzsán 2-1

Oroszország-Horvátország 0-0

Moldova-Ausztria 0-2

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott Anglia ellen folyatja a VB-selejtezőt és Marco Rossi csapatának sikere 8,70-szeres pénzt fizet.