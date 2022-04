Ronaldo családja megköszönte a Liverpool-szurkolók csodálatos gesztusát

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Liverpool 4-0-ra nyert az örök rivális Manchester United ellen kedden, de nem csak a Vörösök teljesítménye miatt marad emlékezetes a találkozó. Miután kiderült, hogy Cristiano Ronaldo családját súlyos tragédia érte, a hazai szurkolók is kifejezték a szimpátiájukat a rutinos játékos előtt.

A mérkőzés 7. percében (Ronaldo mezszámára utalva) felállva tapsoltak, majd a csapat indulóját, a You Will Never Walk Alone-t is elénekelték a hazai nézők. A megható pillanatok nem maradtak visszhang nélkül, Ronaldo húga mondott köszönetet a szurkolók kiállásáért.

„Köszönjük neked, Liverpool. Soha nem fogjuk elfelejteni azt, amit ma tettél” – írta Instagram oldalán Elma.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Arsenal-Manchester United bajnokin a hazai győzelem 2.23, a döntetlen 3.55, a vendég siker 3.45-szörös nyereményt hozhat. (x)