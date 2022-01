Ronaldo? Cavani? Nem! A Manchester Unitednek az argentin támadó kell!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mauricio Pochettino nagytakarítást szeretne tartani a PSG-nél, ennek eshet többek között áldozatul Mauro Icardi is. A Manchester United pedig kapva kapna az alkalom, és leigazolná az argentin csatárt.

Edinson Cavanit és Anthony Martialt is több klubbal, köztük az FC Barcelonával is szóbahozták az elmúlt hetekben, és mivel sajtóhírek szerint mindkét támadó elhagyhatja az Old Traffordot, a vörös ördögöknek új csatár után kell néznie. A francia L'Equipe információi szerint az új vezetőedző, Ralf Rangnick a PSG kegyvesztett gólfelelősét, Icardit nézte ki magának. Az argentint korábban az Arsenallal is szóbahozták, de a United legnagyobb ellenfele a Juventus lehet a 28 éves játékosért vívott küzdelemben.

Icardi 2019-en érkezett a franciákhoz, az első két idényében meghatározó tagja volt a párizsiaknak, azonban Lionel Messi érkezésével kiszorult a kezdő közeléből, ebben a szezonban 18 mérkőzésen lépett pályára, többnyire csereként és csak 3 gólt szerzett, így a távozása talán nem is meglepő.

A cikk lejjebb folytatódik

