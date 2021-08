Ronaldo: „A Manchester United mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben”

A portugál két évig lesz a MU játékosa, de egy évvel még hosszabbíthat is.

A Manchester United hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette Cristiano Ronaldót. A futballista 20 millió fontba került és két évet írt alá az Old Traffordon, de a megállapodás szerint egy évvel meghosszabbítható. Ronaldo jelenleg a portugál válogatottal készül az előtt álló mérkőzésekre és ezek után csatlalkozik a MU keretéhez.

Az ötszörös aranylabdás a klub honlapjának nyilatkozott.

„A Manchester United mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben és lenyűgöz az a fogadtatás, amellyel szembesültem a pénteki bejelentés óta. Nagyon várom, hogy pályára léphessek az Old Traffordon és találkozhassak a szurkolókkal. Várom, hogy a válogatott meccsek után csatlakozhassak a csapathoz és bízom benne, hogy sikeres szezon áll előttünk.”

A MU menedzsere hozzátette, hogy nagyon várta már Ronaldo hazatérését.

„Nicsenek szavak a jellemzésére – mondta Ole Gunnar Solskjaer. – Nemcsak csodás játékos, hanem nagyszerű ember is. Ahhoz, hogy valakinek motivációja és képessége legyen ilyen hosszú ideig ezen a magas szinten futballozni egészen különlegesnek kell lennie. Nincs kétségem afelől, hogy lenyűgöz majd mindenkit, a tudása s a tapasztalatai fontosak lesznek a fiatal játékosaink számára. Ronaldo visszatérése megmutatja, hogy a MU egyedi vonzerővel rendelkezik.”

Ronaldo 2003-ban mutatkozott be a Manchester Unitedben. Akkor 12 millió fontért vette a klub a portugál Sportingtól. Első időszakában bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyert klubbal, valamint megkapta első Aranylabdáját is. Végül 2009-ben távozott az Old Traffordról, ahol előtte 196 meccsen 84 gólt szerzett.

A portugál zseni szeptember 11-én a Newcastle ellen szerepelhet újra a vörösöknél.

