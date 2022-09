Románia elesett! – szomszédunk féltékeny a magyar válogatott sikereire és Marco Rossira is

Szoboszlai Dominikot a válogatott legtehetségesebb játékosának tartják, de külön figyelmet fordítottak Kerkez Milosra is.

Az egyik legnagyobb román lap, a GSP legutóbbi cikkében a magyar válogatott sikerét taglalja. Az írás legelején különösen kiemeli, hogy milyen fantasztikus döntés volt 2018 nyarán kinevezni Marco Rossit. Hozzáteszik, az elmúlt években egyre feljebb és feljebb jutott a magyar csapat a Nemzetek Ligájában, ráadásul az Európa-bajnokságra is kijutott, sorozatban második alkalommal, most pedig az NL-négyes döntő is elérhető közelségbe került számára.

A lap külön figyelmet fordít a FIFA-világranglistán elfoglalt helyre is, hiszen míg Magyarország 2018 szeptemberében még a 49. volt csak, most már a 37., míg Románia négy éve még a 27. volt, most pedig csupán az 54. helyen áll.

A GSP arra is kitér, hogy a 2024-es Európa-bajnoki-selejtező sorsolásán Magyarország az első kalapba, míg Románia lehet csak a harmadikba fog kerülni. Ez azért is érdekes, mert minden esély megvan arra, hogy a két gárda egy csoportba kerüljön. Azt is hozzáteszik, hogy még így is előnye van a magyaroknak, hiszen ezzel a jó szerepléssel szinte biztos, hogy pótselejtezőt vívhat a következő Eb-részvételért, még ha nem is tudna egyenes ágon kijutni a selejtezőből.

A játékosokkal kapcsolatban külön kitérnek Szoboszlaira, akit a legtehetségesebbnek tartanak a magyar válogatottból, valamint a jövőbeli vezérként is tekintenek rá, de mellette a 18 évesen debütáló Kerkez Milosra is külön figyelmet fordítanak.

