Rodgers az első számú jelölt Solskjaer helyére

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Manchester Unitednél megkezdték az Ole Gunnar Solskjaer nélküli időszak tervezését. Az első számú célpont Brendan Rdoger, a Leicester City menedzsere. A Manchester Evening News úgy tudja, hogy a klub egyik magas beosztású forrása azt jelezte, a norvég nyárig maradhat, és csak utána váltanának a padon, miután nincs azonnal elérhető, megfelelő edző a piacon.

Rodgers szerződése 2023-ig szól a Leicesterrel, így a United vezetésének a 48 éves szakember klubjával is meg kell egyeznie a lelépési díjról, továbbá Solskjaernak is jár némi végkielégítés.

A Manchester Unitednél Rodgers mellett a hírek szerint képben van még az Ajax mestere, Erik Ten Haag, valamint Luis Enrique is, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya is.

Manchesterben a városi rivális, illetve a Liverpool elleni vereségek után lettek egyre hangosabbak a Solskjaer távozását követelő hangok. Érdekesség, hogy a norvég klubikon negatív sorozatát éppen Rodgers indította el, amikor csapatával 4-2-re győzte le a Unitedot. De a Leciester márciusban az FA-kupában is legyőzte a Vörös ördögöket, illetve májusban is nyerni tudott az Old Traffordon.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Watford-Manchester United bajnokin a hazai győzelem 6.25, a döntetlen 4.75, míg a vendég siker 1.53-szoros pénzt fizet.