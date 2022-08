Ritkán látható körülmények között ért véget a magyar edző csapatának mérkőzése

A csakfoci.hu számolt be arról, hogy rendőri beavatkozásra volt szükség a Lendva legutóbbi mérkőzésen, amelyről Boér Gábor, a klub vezetőedzője mesélt

A szlovén másodosztályban szereplő NK Nafta Lendva az NK Rogaska együttesével játszott 3-3-as döntetlent pénteken a bajnokság 5. fordulójában. A Boér Gábor vezette lendvaiak háromszor is hátrányból álltak fel, így kiharcolva az egy pontot, amivel továbbra is veretlenek az idei kiírásban. A találkozó után azonban olyan események történtek, amelyre nem minden nap kerül sor. Egy régebbre visszanyúló rivalizálás van a két klub között, amely leginkább a szurkolókra vonatkozott eddig.

"A 92. percben egyenlítettünk, ami azt gondolom, hogy megérdemelt volt, hiszen harmadszor álltunk fel vesztes állásból egy olyan ellenféllel szemben, amely jó teljesítményt nyújtva - de szinte végig az időt húzva - futballozott a mérkőzésen" - mondta a találkozóról Boér Gábor. Hozzátette, az összecsapást úgy fújta le a játékvezető, hogy 20 másodperc még vissza volt a jelzett hosszabbításból, ráadásul ők támadtak elég kecsegtető helyzetben. Ezt aztán számon is kérték a bírón, ami után az ellenfél edzője teljesen érthetetlen okból előbb verbálisan, majd tettlegesen is nekiesett a lendvaiak szakmai stábjára. "Erre reagált a mi csapatunk is, de szerencsére nem ültünk fel a provokációnak, így úgy tűnt elcsendesedik a helyzet."

Ezután jött azonban a csattanó: a lefújást követően a Lendva játékosai és szakmai stábja elindult az öltöző felé, azonban a játékoskijáróban az ellenfél vezetői rátámadtak a játékosokra. "Ekkor rendkívüli módon felforrtak az indulatok, de a biztonsági emberek sajnos nem tudták uralni a helyzetet. A kedélyek csak akkor tudtak lenyugodni, amikor a rendőrök is megjelentek a stadion területén, és rendet teremtettek. Mi pedig csak a rendőrök kíséretében tudtuk elhagyni a helyszínt" - mondta Boér Gábor.

A magyar szakember arról is beszélt, a játékvezető megnehezítette a dolgukat, több olyan sárga lapot is kaptak, ami indokolatlan volt. "Rengeteg olyan téves ítélet volt, ami minket sújtott, de ezek nem befolyásolták a mérkőzést. Illetve nem a játékvezetés volt az oka a lefújás után történteknek." Hozzátette, a találkozó óta nem érkezett a Rogaska részéről bocsánatkérés a Lendva felé, ráadásul a játékosok fenyegető üzeneteket is kaptak az ellenfél futballistáitól.

