Pochettino az első számú jelölt Manchesterben

Richard Arnold a hónap elején váltotta a távozó Woodwardot, és úgy tűnik, hogy a következő hetek, hónapok az új menedzser megtalálásáról fognak szólni. A hírek szerint több játékos is Maurico Pochettinót tartja legfőbb esélyesnek a posztra, és szívesen is dolgoznának együtt a Paris Saint-Germain vezetőedzőjével.

Bár szó volt róla, hogy az Ole Gunnar Solskjaer távozása után ideiglenes menedzsernek kinevezett Ralf Rangnick a szezon végeztével is marad, most mégis úgy tűnik, hogy a következő idényben már tanácsadóként segíti majd a Manchester Unitedot.

Pochettino egy ideje a klub igazgatótanácsának első számú jelöltje, és a Goal úgy tudja, hogy szívesen is költözne az argentin az Old Traffordra. A Tottenham korábbi menedzsere tavaly év végén még elhatárolódott a lehetőségtől, mondván a PSG-re akar koncentrálni. Ugyanakkor az is tény, hogy komoly a nyomás rajta, hiszen a párizsiak kiestek a Francia Kupából, és ez csak fokozódhat, ha a Bajnokok Ligájában nem sikerülne túljutni a Real Madridon. Sokak szerint már az utódja is megvan, és a nyáron Zinedine Zidane veszi át tőle a csapatot.

Pochettino mellett az Ajax mestere, Erik ten Hag a másik lehetséges jelölt. Úgy tudni, hogy a megfelelő edző kiválasztásában Ralf Rangnick is részt vesz majd, ő pedig kifejezetten kedveli az 52 éves hollandot.

