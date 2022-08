"RIA RIA Hungária" - így zengett a szlovák stadion a lengyel szurkolók skandálásától

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A szlovák FC Spartak Trnava a lengyel Raków Częstochowa csapatát fogadta a Konferencia Liga második fordulójának első mérkőzésén még csütörtökön. A találkozóra több száz vendég ultra is elutazott Nagyszombatra, és sikerült is kiszurkolniuk a Raków 2-0-s sikerét.

Lengyel barátaink a találkozó során többször is magyar rigmusokat énekeltek, több alkalommal is felhangzott a Ria, Ria Hungária kezdetű klasszikus is:

A videó ide kattintva megtekinthető.

A visszavágót csütörtökön 18 órától rendezik Lengyelországban.

(Forrás: Ultras Liberi)

