Retrojárat: az utolsó olaszország BL kalandunk (video)

A a keddi játéknapján a otthonába látogat, ennek kapcsán pedig felelevenítjük a legutóbbi magyar BL-szereplő olasz kalandját. Tíz éve a kvalifikálta magát az elit sorozat csoportkörébe és a sors, akkor is elénk sodort egy olasz csapatot, a még szebb napjait élő Fiorentinát. A firenzieknél olyan sztárok játszottak akkor, mint Adrian Mutu, Alberto GIlardino vagy Stefan Jovetic. Nem is adtak sok esélyt, az egyébként helytálló cívisvárosiaknal. Már a debreceni odavágó is emlékezetesre sikeredett, hiszen a Loki 3-4-re kapott a még omladozó Puskásban, hogy aztán a visszavágó ismét egy hétgólos csatát hozzon.