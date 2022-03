Repülőről üzentek a macskáját bántalmazó Zoumának a liverpooliak

Február elején komoly felháborodást keltett az a videó, amelyen a West Ham United játékosa a saját macskáját bántalmazza. Kurt Zouma a Liverpool-West Ham bajnokin is a szurkolók céltáblájává vált a hazaiak mindent megtettek azért, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzák a védőt.

Előbb egy repülőgép haladt el az Anflied Road fölött, és egy „Cats Lives Matter”, azaz a Macskák élete is számít feliratot húzott maga mögött, a hazai drukkerek pedig többször is „A Cat, cat, cat”, vagyis macska, macska, macska rigmussal zrikálták a francia labdarúgót. Mindemellett felfújható cicákkal és egy óriási cirmost ábrázoló molinóval is hergelték a 27 éves bekket.

'A cat, a cat, a cat a cat a cat' sing the Kop, at Kurt Zouma.#LFC — Neil Jones (@neiljonesgoal) March 5, 2022

Az összecsapást egyébként Sadio Mané góljával 1-0-ra a Liverpool nyerte meg.