Rendhagyó szerelésben lép pályára a Juventus az Olasz Szuperkupa-meccsen

A torinói klub twitter oldalán tette közzé pénteken, hogy a Zebrák a Lazio elleni mérkőzésen arab feliratú és számozású mezt fognak viselni.

Az Olasz Szuperkupáért ugyanis a két együttes vasárnap küzd meg Szaúd-Arábiában.

Az arab ország fővárosában, Rijádban megrendezendő találkozón a helyi szurkolók kedvében szeretne járni a torinói klub.

Ennek érdekében az olasz együttes felkérte Shaker Kashgari-t, aki az arab világ egyik elismert művésze, hogy szaúdi-marokkói stílusban alkosson mezeket a csapat játékosainak nevével és számozásával.

Az Adidas sportszergyártó mezét a mérkőzés alkalmából limitált kiadásban egyéb iránt az arab szurkolók meg is vásárolhatják.

