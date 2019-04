Rekordokat döntött és állított be a Liverpool a győzelmével

Ahogy korábban megírrtuk, a kiütötte a Huddersfield együttesét péntek este, ennek egyik főszereplője volt Andrew Robertson is.

A vezetést már a 15. násodpercben megszerezte a Pool Naby Keita révén, aki ezzel a leggyorsabb PL-gólt szerezte a klub történetében.

Míg a Huddersfield csak asszisztált a mérkőzéshez, a Vörösök Sadio Mané és Mohamed Salah révén egymás után rúgták a gólokat.

Robertson ezekben a találatokban játszott fontos szerepet: Mané első és Salah második gólját is ő készítette elő.

Ezzel a skót bekk 11 gólpassznál jár az idei PL-szezonban, amivel beállította Leighton Baines (2010/2011) és Andy Hinchcliffe (1994/1995) rekordját.

A klub a győzelmével megszerezte az 50. pontját az Anfielden, ami a legtöbb a klub Premier League-történetében.

50 - Liverpool have now earned 50 points at Anfield this season, their best ever tally at home in a Premier League season (previously 49 in 2013-14), with this the first top-flight season they have reached 50 points at home since 1987-88 (also 50). Bullseye. #LIVHUD pic.twitter.com/JCYKaruzeD